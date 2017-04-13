  • BIST 90.672
  • Altın 150,738
  • Dolar 3,6441
  • Euro 3,8792
  • Kocaeli 9 °C

Doğan, 'Kazanan yine milletimiz olacak'

»
Doğan, 'Kazanan yine milletimiz olacak'
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, referandum çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. 

Aylardır köyler de dâhil İzmit’i adım adım dolaşıp referandumda evet demenin gerekliliğini anlatan Başkan Doğan, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ile birlikte Kabaoğlu, Arızlı ve Gökçeören’de vatandaşlarla bir araya geldiler. Başkanların köy ziyaretlerinde Belediye Meclis üyesi ve Muhtar Masası Koordinatörü Mehmet Çetin de yer aldı.

dogankazananulkemizolacak-(2).jpg

KÖYLERİMİZ ŞEHİR KONFORUNDA

Köylülerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Doğan “ Bugüne kadar bize güvendiniz, arkamızda durdunuz, yanılmadığınızı da gördünüz. 16 Nisan’da da bize güvenin, yine kazanan sizler ve ülkemiz olacak” dedi. Köy ziyaretlerinde 16 Nisan’dan sonra köylere yapılan hizmetlerin katlanarak artacağını söyleyen Belediye Başkanı Doğan, “İzmit’in taşını, toprağını, geçmişini çok iyi bilen biri olarak şehrimiz, özellikle köylerimiz son 15 yılda hizmetle tanıştı. Köylerimizin belediyemizin hizmet alanına girmesiyle daha önce sadece Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan hizmetler şimdi iki belediye tarafından yapılır hale geldi.  Köylerimiz artık şehir konforunda yaşam alanları oldu. Bizim amacımız köy kokusunu, dokusunu bozmadan şehir konforunda köyler oluşturmaktır. Çok şükür köylerimiz artık şehirleri aratmıyor. Artık görüyoruz ki köyden şehre değil, şehirden köye göç yaşanıyor.

dogankazananulkemizolacak-(3).jpg

HİZMET BEREKETİ KENDİLİĞİNDEN OLMUYOR

Bu hizmet bereketi kendiliğinden olmuyor, durup dururken belediyemizin kasasına para girmiyor. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik anlayışıyla bu bereketi oluşturuyoruz. Belediye sizin belediyeniz, belediyenin parası sizin paranız, biz sizin emanetçiniziz. Bizim görevimiz, sizin kuruşunuzu ziyan etmeden yine sizin için kullanmaktır. Hükümetimiz ve bizler,sizler için en güzelini yapmak için çabalıyoruz. Ama eski anayasa sistemi bizim daha fala ilerlememize, koşmamıza izin vermiyor.  İnşallah 16 Nisan’dan sonra karar almamızı, işleyişimizi yavaşlatan bu sistemden kurtulup, daha zengin daha güçlü, daha demokratik bir ülke olma yolunda koşmaya başlayacağız.

dogankazananulkemizolacak-(4).jpg

 MİLLETİMİZ EN DOĞRU KARARI VERECEK

Bunu engellemek isteyenlere, sizlere körü körüne hayır dedirtmeye çalışanlara aldanmayın. Avrupa ve onun uzantıları olan vatan haini örgütler güçlü, dünyaya hükmeden bir ülke olmamızı istemediği, bizi bölüp parçalamak, topraklarımıza sahip olmak istedikleri içim hayır diyorlar. CHP ise şimdiye kadar her şeye hayır dediği için geleneğini bozmuyor.  Herkes farklı bir siyasi görüşte olabilir. Bu referandum bir parti ve kişi meselesi değil, bu memleket meselesidir. Halkımız şimdiye kadar olduğu gibi 16 Nisan’da da ülkesi için en doğru kararı verecektir” dedi.

BU ELBİSE ARTIK DAR GELİYOR

Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz da  “Bu elbise artık millete dar gelmeye başladı. Bu sistemin değişmesi lazım. Bugün güçlü bir lider, güçlü bir Cumhurbaşkanı var. Ama yarın böyle olmayabilir. Başbakan farklı bir partiden, Cumhurbaşkanı farklı bir partiden olabilir. Geçmiş dönemde yaşadığımız krizleri yaşayabiliriz. Bunun yaşanmaması için sistemin değişmesi lazım. Düne kadar Cumhuriyet başsavcısı demokrasiye ayar verirdi. Bugün bu yok. Bunlara dönmemek için anayasamızı değiştirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Bu haber toplam 244 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'de kim nerede oy kullanacak?12 Nisan 2017 Çarşamba 14:20
  • Süper teşvike süper başvuru12 Nisan 2017 Çarşamba 11:52
  • Yatalak hastaya oy kullanma imkânı12 Nisan 2017 Çarşamba 09:01
  • Sandık görevlileri için eğitim başlıyor12 Nisan 2017 Çarşamba 08:58
  • Bakan Gebze'den açıkladı: Birinci fazında tam 100 bin, 2025'te de 225 bin kişiye iş verecek11 Nisan 2017 Salı 23:37
  • Bakan Arslan Gebze'de hem selfie, hem şut çekti11 Nisan 2017 Salı 19:59
  • 16 Nisan'da nerede oy kullanacağız?11 Nisan 2017 Salı 19:50
  • Bakan Arslan: Marmaray’ı İzmit’e getireceğiz11 Nisan 2017 Salı 16:15
  • Ekonomi Bakanı Zeybekci: Mayıstan itibaren enflasyonda düşüş bekliyoruz11 Nisan 2017 Salı 13:34
  • Trafik sigortası tavan fiyatları ne kadar oldu? İşte tavan fiyatlar11 Nisan 2017 Salı 09:50
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti