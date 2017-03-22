Doğan, Kızıltepe’de

İçişleri Bakanlığı ve AK Pati Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından belediye tecrübelerini paylaşmak üzere Mardin’in Kızıltepe Belediyesine görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, projelerin açılışlarını gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere bir heyetle bu ilçeye gitti.

İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Özel Kalem Müdürü Gül Aşık, Belediye Meclis Üyesi Ersin Alparslan, Başkan Danışmanı Zeki Kutlu, Kocaeli Mardinliler Dernek Başbakanı Necmettin Kaya, Kocaeli Urfalılar Dernek Başkanı Cebrail Aydın, Mardinli iş adamı Gökhan Erdem, daire müdürleri ve basın mensuplarıyla birlikte Kızıltepe’ye giden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, havaalanında büyük coşkuyla karşılandı. Başkan Doğan ve beraberindekileri taşıyan uçak saat 10.00 da Mardin Havaalanına indi. Başkan Doğan’ı burada belediyeye kayyum olarak atanan Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş ile STK temsilcileri ve muhtarlar karşılayarak hoş geldin dediler.

Havaalanındaki sıcak ve samimi karşılamanın ardından Kızıltepe’ye geçildi. Bölge halkının da büyük ilgi gösterdiği İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ilçedeki yoğun temasları sırasında ilk olarak çorba çeşmesinin açılışı gerçekleştirecek. Başkan Doğan, okullarda öğrencilere Kızıltepe Çocuk Dergisi dağıtıp, İzmit Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan cepsinde çocuklarla birlikte film seyredecek. Başkan Doğan’ın bölgede çeşitli ziyaretlerde de bulunacağı kaydedildi.