Doğan: Kocaeli sağlıkta Türkiye'nin medarı iftarıdır

İlimiz, Türkiye'nin sağlık istatistiklerinde medarı iftiharıdır" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Seka Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Nevzat Doğan, Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney ile Seka Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç ile birimleri ziyaret edip, hasta ve yakınlarıyla görüştü. Doğan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "İlimiz, Türkiye’nin sağlık istatistiklerinde medarı iftiharıdır. Sağlık alanında milletvekilliği dönemimde dahil, Kocaeli'de elimden geleni hep yapmaya gayret ettim. Özellikle deprem sonrasında sağlık alanındaki yetersizliğimizin çok sıkıntısını yaşadık. Ak Parti iktidarıyla birlikte sağlık alanında adeta çağ atladık. Barakalarda, derme çatma yerlerde sağlık hizmeti verilirken artık dünyanın en modern binalarına, sağlık araç gereçlerine sahibiz. İlimiz de, sağlık alanındaki gelişme ve yatırımlardan nasibini adlı. Bugün Kocaeli'de sadece ülkemize değil, Avrupa ülkelerine bile hitap edebilecek hastanelerimiz, merkezilerimiz bulunuyor. İlimiz artık Türkiye'nin tıp merkezi haline geldi. Sağlık turizmi Kocaeli'nde yapılmaktadır. Kocaeli, Türkiye'nin en ağır ameliyatlarının yapılabileceği devlet, özel ve eğitim hastanelerine sahiptir. İlimiz, Türkiye'nin sağlık istatistiklerinde medarı iftiharıdır, Avrupa standartlarını yakalamış, hatta geçmiştir" dedi.