Doğan: 'Referandum milletin zaferiyle sonuçlanacak'

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü ziyaret etti. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü Başkan Doğan’ı kapıda karşıladı.

AYNI GÖRÜŞLERİ PAYLAŞIYOR, AYNI DOĞRULTUDA HAREKET EDİYORUZ

Ünlünün sıcak karşılamasıyla başlayan ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Doğan, “Şehrimizin önemli siyasi aktörlerinden biri olan Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığımızı ziyarete geldik. Demokrasinin vazgeçilmesi olan siyasi partilerin kendi aralarında yaptıkları mücadelenin bir nezaket içerisinde olmasının gerekliliğini her zaman söyleyenlerden biriyim. Tabi ki herkes kendi siyasi görüşlerini en güzel şekilde savunacak ama nihayetinde bu ülkenin insanları, bu şehrin insanları olduğumuzu, kardeş olduğumuzu unutmayacağız. Bu ziyaretler duygularımızı hatırlatmaya ve pekiştirmeye vesile oluyor. MHP ile Genel Başkanları Devlet Bahçeli önderliğinde önümüzdeki halk oylamasıyla ilgili aynı görüşleri paylaşıyor, aynı doğrultuda hareket ediyoruz” dedi.

GELİŞİMİMİZİ İSTEMEYENLER HAYIR DİYECEKLER

Konuşmasında referandumda hayır diyenlere de değinen Doğan, “Bir tarafta ülkenin gelişmesini, kalkınmasını, daha güçlü olmasını istemeyen bir takım ülkeler. Bir tarafta ülkemizin parçalanması için taşeron rolünde olan PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ ve onların temsilcisi görünen HDP var. Bunlar önümüzdeki süreçle ilgili çok net bir şekilde tavırlarını gösterdi. Referandum oylamasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı olacaklarını, hayır diyeceklerini söylediler. Diğer tarafta da bu ülkeyi, bu bayrağı, bu milleti bin yıllardır bu noktaya getiren değerlere sahip çıkan taraflar da var. Bu taraflardan birisi bizim siyasi partimiz, diğeri de MHP. Sayın Bahçeli ve MHP’ye ülkem adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreç siyasi bir süreç değil. Eğer bir tarafta bizi bir kaşık suda boğmak isteyen bu kadar ülke hayır diyorsa, diğer tarafına hiç bakmaya gerek yok zaten. Biz ülkemizin, milletimizin, bayrağımızın yanında olacağız. Bunun partisi yok. Bunun için önümüzdeki referandum da yine Türkiye’nin, milletimizin zaferiyle sonuçlanacak bir sonuç çıkacaktır. Allah doğruların, Türk Milletinin, İslam Aleminin yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

İYİ YAPILAN HER ŞEYE TEŞEKKÜR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de, Başkan Doğan’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, sosyal belediyecilik anlamında ilkleri yapan bir belediye başkanı. Çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Farklı çalışmalara, büyük projelere imza atıyor ve şehirde marka yaratmak adına başarılı çalışmalar yapıyor. Şehre değer katan örnek çalışmaları için kendisine teşekkür ediyoruz. Bu kent bizim, MHP olarak, bu kente iyi yapılan her şey için teşekkür etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

EVET’İN OLDUĞU HER YERDE MHP VAR

Evet’in olduğu her yerde MHP var diyen Ünlü, “Önümüzdeki referandum süreci, yeni anayasa sistemi bir devlet sürecidir. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı referanduma evet demeye davet edeceğiz. Evet’in olduğu her yerde MHP olmaya devam edecektir. Bu bir devlet projesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önümüzdeki beş bin yıl daha bu topraklarda var olması adına bu yeni anayasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerini oluşturacaktır. Bu sebeple yeni anayasa, bizim için çok önem arz ediyor. Biz de var oluş nedenimiz önce ülkemiz, devletim diyen bir siyasi partiysek biz bunun gereğini yapmaya devam edeceğiz” diyerek Başkan Doğan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.