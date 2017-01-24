  • BIST 83.024
  • Altın 146,503
  • Dolar 3,7538
  • Euro 4,0342
  • Kocaeli 0 °C

Doğan: Referandumda İzmit'te en az...

»
Doğan: Referandumda İzmit'te en az...
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz’ı iş yerinde ziyaret ederek, gündemdeki konularla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Anayasa değişikliği ve referandum konularının konuşulduğu buluşmada Başkan Doğan, önemli açıklamalarda bulundu.
 
TEŞKİLATLARIMIZLA UYUM İÇİNDEYİZ
 
Önümüzdeki referandumun ülkemizin geleceği açısından çok önemli olduğunu söyleyen Doğan şunları kaydetti:

“İlçe başkanımızla referandum ve anayasa değişikliği ile ilgili İzmit’te neler yapacağımızı konuştuk. Gerek il ve ilçe başkanlarımız, gerek kadın kolları teşkilatımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız ve bütün teşkilatımızla referandumda başarı sağlamak uyum içeresinde gece gündüz çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalara başladık, yol haritamızı da belirledik.
 
PARTİMİN HİZMETİNDEYİM
 
Partimizin sadece belediye başkanı olarak değil,  il kurucusu, il başkanlığı  ve milletvekilliği yapmış bir  mensubu olarak sorumluluklarımın farkındayım. Partimizin başarısı için şimdiye kadar olduğu gibi  bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız.  Bu süreçte partimizin temel ilkelerini her türlü şartta koruyarak yolumuza devam edeceğiz. 
 
DÜŞÜNDÜLER AMA CESARET EDEMEDİLER
 
 Çok tarihi bir referandum olacak.  Belki bir çok dönemde yapılmaya çalışılan, birçok siyasi liderin düşündüğü fakat elini atmaya bile cesaret edemediği bir adımı attık. 1980 darbe Anayasasının değiştirilmesi konusu ve başkanlık sisteminin getirilmesi konularında önemli bir aşamaya geldik. Rahmetli Özal ve Demirel’in bu konuda kendi ağızlarından ifadeleri var. Yıllar önce bunu düşündeler ama uygulamaya cesaret edemediler. 
 
ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ BİR ADIM
 
Başkanlık sistemi, ülkemiz için tarihi bir adımdır. Başkanlık sisteminin mimarı da,  diğer bir çok konuda olduğu gibi,  hayal bile edilemeyen işleri yapan liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan ve  onun yönetimindeki Ak Parti’dir.  Bir çok konuda ülkemizin makûs tarihini Ak Parti değiştirdi, değiştirmeye de devam ediyor.
  
 HALKIN İRADESİ YÖNETİME DAHA ÇOK YANSIYACAK
 Özellikle vurgulamak istiyorum ki,  başkanlık sistemi halkın iradesinin çok daha fazla yönetime yansıyacağı bir sistem olacaktır. Bu sayede kuvvetler ayrılığı sisteminin daha iyi uygulanacağı da ortadadır.  Ben milletvekilliği yaptığım dönemde gördüm ki, parlamento aslında denetim ve yasama görevi yapacakken, kendi içerisinden çıkardığı hükümeti denetleme  şeklinde oluyor bu da  gerçek denetlemeden uzaklaşıyor. Dolayısıyla yasama, yürütme kuvvetler ayrılığı oluşmamış oluyor. Başkanlık sistemiyle parlamento,  kanun çıkarma ve  denetleme görevini hükümet üzerinde çok daha özgürce yapacak. Çünkü o sistemde kendi içinden çıkan bir hükümet olmayacak.  
 
GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BAŞKANLIK VAR
 Milletvekilliğim döneminde demokrasi komitesi adı altında meclisimizde milletvekillerinden oluşan  8 kişilik üst düzey  bir komisyon kuruldu.  Ben de komisyonun bir üyesi olarak ABD, İngiltere, Almanya, Finlandiya gibi demokrasisi gelişmiş ülkelere gittim. Meclislerindeki oturumlara katılıp üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek 2 yıl boyunca demokratik sistemlerini inceledim. ABD’de  ve İngiltere’de gördüğüm en net şey, kuvvetler ayrılığının tam olarak gerçekleşmiş olmasıydı. Kontrol ve denge kurulması açısından başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde  yasama, yürütme, yargının kuvvetler ayrılığı ve yasamanın yürütmeyi denetlemesi çok daha açık ve net oluyor. 
 
NE KADAR DEMOKRASİ O KADAR ZENGİNLİK
 Ne kadar çok demokrasi o kadar çok kalkınma, zenginlik ve refah demektir. Günümüz dünyasında  demokrasinin tanımı, halkın iradesinin ne kadar çok yönetime yansıması demektir. Halkın iradesinin yansıması da parlamentonun daha etkin bir yapıya bürümesidir.  Bunun en güzel ve en etkin olacağı uygulama da yeni anayasa değişikliği ve başkanlık sistemidir. 
 
CHP’NİN İŞİNE YARAYACAK
 Başkanlık sistemiyle demokrasinin kalitesi artacak, halkın iradesi meclise daha çok yansıyacak ve meclis halkın iradesiyle daha güçlü denetim yapacak. Kontrol ve denge  kavramları demokratik anlamda daha çok gerçekleşecek. Ve daha da önemlisi belki de, iki partili sistem ülkemizde gelişmeye başlayacak. Bunun anlamı da  aslında  yeni sistemle sol yeni bir yapılanmaya girecek. 
 
SAMİMİ CHP SEÇMENİNİ EVET DEMEYE DAVET EDİYORUM 
 
 Başkanlık sistemiyle solda, halkı ve halkçıyı kuşatan yeni bir yapı oluşacaktır. Yani başkanlık sistemi ve anayasa değişimi ile aslında CHP’de  büyük bir değişimin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu değişim CHP’de  dönüşüm sağlayıp, partinin tabana inmesini,  büyümesini ve güçlenmesini sağlayacak.  Samimi seçmenlerin bu noktayı ele alarak başkanlık sistemine destek  vermesinidoğru buluyorum ve tüm CHP  seçmenlerini referandumda evet demeye davet ediyorum. O zaman, kazanan ülkemizin demokrasisi olacak, kazanan Türk milleti, Türkiye olacaktır. 
 
TEREDDÜTÜM YOK
 
Referandumda, halkımız her zamanki sağduyusunu gösterecektir. Benim bu konuda hiç tereddüttüm yok.  Referandumda çok rahatlıkla olumlu sonuç alınacaktır. Bizim hedefimiz, İzmit’te en az  yüzde 60 Evet’tir.  İzmit halkımızın tercihinin bu noktada çıkacağını biliyorum.  Halkımız her zaman bizlere inandı, güvendi. Biz de onları mahcup etmedik.  CHP ve bazı muhalefet partileri, tıpkı hastanelerin birleştirilip  tek çatı altında toplanması, vatandaşın ilacını istediği yerden alabilmesi, belediyelerin birleşmesi, köylerin mahalleye dönüşmesi gibi  bir çok konuya itiraz ettikleri gibi bugün de referanduma karşı çıkıyorlar. Karşı çıktıkları diğer konularda olduğu gibi referandumunda halkın menfaatine olduğunu anlayacaklar. Bizim halkımız bunu görüyor ve biliyor. 

HALKIMIZ EVET DİYECEK
Allah’ın izniyle   referandumda tüm Türkiye’de olumlu bir sonuç alınacak ve evet çıkacaktır. Bunu için ilçe başkanımız ile istişare de  bulunduk. Tüm parti teşkilatımızla gece gündüz uyum içerisinde çalışarak en az yüzde 60’lık hedefimize ulaşacağız. Halkımız, ülkemizin geleceği için çok önemli olan referandum evet oyunu  verecektir.  Halkımıza güvendik ve güveniyoruz.   Anayasa değişikliği ve referandum vatanımıza, milletimize ülkemizin geleceğine hayırlı olsun.”

Bu haber toplam 143 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ceyhan: Milletimiz en doğru kararı verecektir21 Ocak 2017 Cumartesi 15:00
  • ByLock soruşturmasında flaş gelişme21 Ocak 2017 Cumartesi 14:35
  • AK Körfez’de SKM açıklandı21 Ocak 2017 Cumartesi 14:27
  • Körfez heyetinin Başkent temasları21 Ocak 2017 Cumartesi 11:39
  • Doğan, “Siyasette, kadınlar; AK Parti’nin direği”20 Ocak 2017 Cuma 22:38
  • Bahçeli: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir19 Ocak 2017 Perşembe 19:07
  • Devlet Bahçeli'den anayasa açıklaması16 Ocak 2017 Pazartesi 21:09
  • AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Dr.Talus: “Referandum hedefimiz..."13 Ocak 2017 Cuma 10:52
  • AK Parti bu akşam Yenidoğan’da 13 Ocak 2017 Cuma 09:10
  • MHP Ocak ayı saha çalışması başladı10 Ocak 2017 Salı 19:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti