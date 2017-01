Doğan: Referandumda İzmit'te en az...

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz’ı iş yerinde ziyaret ederek, gündemdeki konularla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Anayasa değişikliği ve referandum konularının konuşulduğu buluşmada Başkan Doğan, önemli açıklamalarda bulundu.



TEŞKİLATLARIMIZLA UYUM İÇİNDEYİZ



Önümüzdeki referandumun ülkemizin geleceği açısından çok önemli olduğunu söyleyen Doğan şunları kaydetti:

“İlçe başkanımızla referandum ve anayasa değişikliği ile ilgili İzmit’te neler yapacağımızı konuştuk. Gerek il ve ilçe başkanlarımız, gerek kadın kolları teşkilatımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız ve bütün teşkilatımızla referandumda başarı sağlamak uyum içeresinde gece gündüz çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalara başladık, yol haritamızı da belirledik.



PARTİMİN HİZMETİNDEYİM



Partimizin sadece belediye başkanı olarak değil, il kurucusu, il başkanlığı ve milletvekilliği yapmış bir mensubu olarak sorumluluklarımın farkındayım. Partimizin başarısı için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız. Bu süreçte partimizin temel ilkelerini her türlü şartta koruyarak yolumuza devam edeceğiz.



DÜŞÜNDÜLER AMA CESARET EDEMEDİLER



Çok tarihi bir referandum olacak. Belki bir çok dönemde yapılmaya çalışılan, birçok siyasi liderin düşündüğü fakat elini atmaya bile cesaret edemediği bir adımı attık. 1980 darbe Anayasasının değiştirilmesi konusu ve başkanlık sisteminin getirilmesi konularında önemli bir aşamaya geldik. Rahmetli Özal ve Demirel’in bu konuda kendi ağızlarından ifadeleri var. Yıllar önce bunu düşündeler ama uygulamaya cesaret edemediler.



ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ BİR ADIM



Başkanlık sistemi, ülkemiz için tarihi bir adımdır. Başkanlık sisteminin mimarı da, diğer bir çok konuda olduğu gibi, hayal bile edilemeyen işleri yapan liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun yönetimindeki Ak Parti’dir. Bir çok konuda ülkemizin makûs tarihini Ak Parti değiştirdi, değiştirmeye de devam ediyor.



HALKIN İRADESİ YÖNETİME DAHA ÇOK YANSIYACAK

Özellikle vurgulamak istiyorum ki, başkanlık sistemi halkın iradesinin çok daha fazla yönetime yansıyacağı bir sistem olacaktır. Bu sayede kuvvetler ayrılığı sisteminin daha iyi uygulanacağı da ortadadır. Ben milletvekilliği yaptığım dönemde gördüm ki, parlamento aslında denetim ve yasama görevi yapacakken, kendi içerisinden çıkardığı hükümeti denetleme şeklinde oluyor bu da gerçek denetlemeden uzaklaşıyor. Dolayısıyla yasama, yürütme kuvvetler ayrılığı oluşmamış oluyor. Başkanlık sistemiyle parlamento, kanun çıkarma ve denetleme görevini hükümet üzerinde çok daha özgürce yapacak. Çünkü o sistemde kendi içinden çıkan bir hükümet olmayacak.



GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BAŞKANLIK VAR

Milletvekilliğim döneminde demokrasi komitesi adı altında meclisimizde milletvekillerinden oluşan 8 kişilik üst düzey bir komisyon kuruldu. Ben de komisyonun bir üyesi olarak ABD, İngiltere, Almanya, Finlandiya gibi demokrasisi gelişmiş ülkelere gittim. Meclislerindeki oturumlara katılıp üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek 2 yıl boyunca demokratik sistemlerini inceledim. ABD’de ve İngiltere’de gördüğüm en net şey, kuvvetler ayrılığının tam olarak gerçekleşmiş olmasıydı. Kontrol ve denge kurulması açısından başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde yasama, yürütme, yargının kuvvetler ayrılığı ve yasamanın yürütmeyi denetlemesi çok daha açık ve net oluyor.



NE KADAR DEMOKRASİ O KADAR ZENGİNLİK

Ne kadar çok demokrasi o kadar çok kalkınma, zenginlik ve refah demektir. Günümüz dünyasında demokrasinin tanımı, halkın iradesinin ne kadar çok yönetime yansıması demektir. Halkın iradesinin yansıması da parlamentonun daha etkin bir yapıya bürümesidir. Bunun en güzel ve en etkin olacağı uygulama da yeni anayasa değişikliği ve başkanlık sistemidir.



CHP’NİN İŞİNE YARAYACAK

Başkanlık sistemiyle demokrasinin kalitesi artacak, halkın iradesi meclise daha çok yansıyacak ve meclis halkın iradesiyle daha güçlü denetim yapacak. Kontrol ve denge kavramları demokratik anlamda daha çok gerçekleşecek. Ve daha da önemlisi belki de, iki partili sistem ülkemizde gelişmeye başlayacak. Bunun anlamı da aslında yeni sistemle sol yeni bir yapılanmaya girecek.



SAMİMİ CHP SEÇMENİNİ EVET DEMEYE DAVET EDİYORUM



Başkanlık sistemiyle solda, halkı ve halkçıyı kuşatan yeni bir yapı oluşacaktır. Yani başkanlık sistemi ve anayasa değişimi ile aslında CHP’de büyük bir değişimin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu değişim CHP’de dönüşüm sağlayıp, partinin tabana inmesini, büyümesini ve güçlenmesini sağlayacak. Samimi seçmenlerin bu noktayı ele alarak başkanlık sistemine destek vermesinidoğru buluyorum ve tüm CHP seçmenlerini referandumda evet demeye davet ediyorum. O zaman, kazanan ülkemizin demokrasisi olacak, kazanan Türk milleti, Türkiye olacaktır.



TEREDDÜTÜM YOK



Referandumda, halkımız her zamanki sağduyusunu gösterecektir. Benim bu konuda hiç tereddüttüm yok. Referandumda çok rahatlıkla olumlu sonuç alınacaktır. Bizim hedefimiz, İzmit’te en az yüzde 60 Evet’tir. İzmit halkımızın tercihinin bu noktada çıkacağını biliyorum. Halkımız her zaman bizlere inandı, güvendi. Biz de onları mahcup etmedik. CHP ve bazı muhalefet partileri, tıpkı hastanelerin birleştirilip tek çatı altında toplanması, vatandaşın ilacını istediği yerden alabilmesi, belediyelerin birleşmesi, köylerin mahalleye dönüşmesi gibi bir çok konuya itiraz ettikleri gibi bugün de referanduma karşı çıkıyorlar. Karşı çıktıkları diğer konularda olduğu gibi referandumunda halkın menfaatine olduğunu anlayacaklar. Bizim halkımız bunu görüyor ve biliyor.

HALKIMIZ EVET DİYECEK

Allah’ın izniyle referandumda tüm Türkiye’de olumlu bir sonuç alınacak ve evet çıkacaktır. Bunu için ilçe başkanımız ile istişare de bulunduk. Tüm parti teşkilatımızla gece gündüz uyum içerisinde çalışarak en az yüzde 60’lık hedefimize ulaşacağız. Halkımız, ülkemizin geleceği için çok önemli olan referandum evet oyunu verecektir. Halkımıza güvendik ve güveniyoruz. Anayasa değişikliği ve referandum vatanımıza, milletimize ülkemizin geleceğine hayırlı olsun.”