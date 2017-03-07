Doğan, 'Reis' filminde

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının anlatıldığı Reis Filmi’nde Türkiye ve İzmit’teki kalkınmaya dikkat çekiyor.

Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un yaptığı, senaryosunu Murat Özdil'in kaleme alıp Reha Beyoğlu Özlem Balcı, Ufuk Bayraktar, Abidin Yerebakan, Orhan Aydın, Ali Yaylı, Alper Türedi, Aydan Çakır, İsmail Hakkı, Volkan Başaran, Yener Gürsoy ve Ercan Demirel’in rol aldığı Reis filmi sinemaseverlerle buluştu.

REİS FİLMİ ÖNCESİ DOĞAN

Vizyona girdiği ilk günden itibaren büyük ilgi gören Reis Filmi’ne gidenler film başlamadan önce Başkan Doğan’ın mesajıyla karşılaşıyorlar. Doğan film öncesi sinemaseverlere verdiği mesajında “Halkımız bizlere inandı, güvendi ve görev verdi. Ülkemizde sağlıkta, eğitimde, ekonomide ulaşımda, sosyal yardımda büyük işler yapıldı. Bunlar yapılırken İzmit’te de örnek projeler hayata geçirildi. Bu çizgi, reisimiz, liderimiz, cumhurbaşkanımızın hizmet ve çalışma çizgisidir. Bu çizgide çalışmaya tabiiki evet” diyor.

