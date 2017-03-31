Doğan sağlam gelecek için 'Evet' istedi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ‘evet’ için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum için vatandaşlara ‘evet’i anlattı.

Fethiye ve İstiklal Caddelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Doğan, Çınarlı bölgesindeki esnaflarla da sohbet ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin esnaflar için de büyük bir avantaj olduğuna vurgu yapan Başkan Doğan, “Bu sistemle birlikte ayağımızdaki engellerden kurtulmuş olacağız. Daha hızlı ve etkili kararlar alabileceğiz. Hedeflerimize yürüyerek değil koşarak gideceğiz. Halkımız yönetime daha da katılacak, ülke halkın iradesini daha fazla hissedecek. Milletvekilliği dönemimde demokrasi komitesi ile yurt dışında başkanlık sistemi tecrübelerini inceleme imkanlarımız oldu. Demokrasisi gelişmiş ülkelere gittim. Meclislerindeki oturumlara katılıp üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek 2 yıl boyunca demokratik sistemlerini inceledim. Bu ülkelerde gördüğüm en net şey, kuvvetler ayrılığının ülkelerine daha çok zenginlik, daha çok kalkınma ve daha çok demokrasi getirdiğine şahit oldum” dedi.

Başkan Doğan halkın iradesinin yönetimdeki etkisine dikkat çekerek, “Günümüz dünyasında demokrasinin tanımı, halkın iradesinin ne kadar çok yönetime yansıması demektir. Halkın iradesinin yansıması da meclisin daha etkin bir yapıya bürünmesidir. Bunun en güzel ve en etkin olacağı uygulama da yeni anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir” diye konuştu.

Türkiye’nin son 15 yıldaki yükselişinin Türkiye düşmanlarını rahatsız ettiğini de belirten Başkan Doğan, “Türkiye artık dünyanın çekindiği, gelişiminden büyük rahatsızlık duyduğu bir ülke haline geldi. Sadece ülkemizde değil, dünyadaki kardeşlerimizin de savunucusu oldu. Tabi bu durum bazı ülkeleri rahatsız ediyor, çünkü kimse güçlü Türkiye istemiyor. Bunu anlamak için referandumu kimlerin istemediğine bir bakın yeter. Bu vatanın bekası için, bu ezanlar için, bu bayraklar için, Türkiye’nin geleceği ve İslam Aleminin geleceği için evet demeliyiz” şeklinde konuştu.