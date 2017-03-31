  • BIST 88.947
  • Altın 146,163
  • Dolar 3,6462
  • Euro 3,8986
  • Kocaeli 8 °C

Doğan sağlam gelecek için 'Evet' istedi

»
Doğan sağlam gelecek için 'Evet' istedi
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ‘evet’ için çalışmalarını sürdürüyor. 

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum için vatandaşlara ‘evet’i anlattı.

Fethiye ve İstiklal Caddelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Doğan, Çınarlı bölgesindeki esnaflarla da sohbet ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin esnaflar için de büyük bir avantaj olduğuna vurgu yapan Başkan Doğan, “Bu sistemle birlikte ayağımızdaki engellerden kurtulmuş olacağız. Daha hızlı ve etkili kararlar alabileceğiz. Hedeflerimize yürüyerek değil koşarak gideceğiz. Halkımız yönetime daha da katılacak, ülke halkın iradesini daha fazla hissedecek. Milletvekilliği dönemimde demokrasi komitesi ile yurt dışında başkanlık sistemi tecrübelerini inceleme imkanlarımız oldu. Demokrasisi gelişmiş ülkelere gittim. Meclislerindeki oturumlara katılıp üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek 2 yıl boyunca demokratik sistemlerini inceledim. Bu ülkelerde gördüğüm en net şey, kuvvetler ayrılığının ülkelerine daha çok zenginlik, daha çok kalkınma ve daha çok demokrasi getirdiğine şahit oldum” dedi.

Başkan Doğan halkın iradesinin yönetimdeki etkisine dikkat çekerek, “Günümüz dünyasında demokrasinin tanımı, halkın iradesinin ne kadar çok yönetime yansıması demektir. Halkın iradesinin yansıması da meclisin daha etkin bir yapıya bürünmesidir. Bunun en güzel ve en etkin olacağı uygulama da yeni anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir” diye konuştu.

Türkiye’nin son 15 yıldaki yükselişinin Türkiye düşmanlarını rahatsız ettiğini de belirten Başkan Doğan, “Türkiye artık dünyanın çekindiği, gelişiminden büyük rahatsızlık duyduğu bir ülke haline geldi. Sadece ülkemizde değil, dünyadaki kardeşlerimizin de savunucusu oldu. Tabi bu durum bazı ülkeleri rahatsız ediyor, çünkü kimse güçlü Türkiye istemiyor. Bunu anlamak için referandumu kimlerin istemediğine bir bakın yeter. Bu vatanın bekası için, bu ezanlar için, bu bayraklar için, Türkiye’nin geleceği ve İslam Aleminin geleceği için evet demeliyiz” şeklinde konuştu.

Bu haber toplam 61 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit MTAL’de Kimya Bölümü 40. yılı kutlandı31 Mart 2017 Cuma 14:38
  • KO-MEK ilçe sergileri Gölcük ile başladı31 Mart 2017 Cuma 14:24
  • Atık pil getirene sinema bileti ve kitap 31 Mart 2017 Cuma 14:19
  • Kartepeli öğrenciler Uzay Bilimleri Fakültesini ziyaret etti31 Mart 2017 Cuma 14:16
  • Köylü Pazarına ev reçelleri geldi31 Mart 2017 Cuma 14:10
  • Tarihi filmlerin gözdesi: Seka Film Platosu31 Mart 2017 Cuma 14:02
  • Sesimi Duyan Yok mu Derneği açılıyor31 Mart 2017 Cuma 12:03
  • İzmit lalelerle renklendi31 Mart 2017 Cuma 11:56
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?31 Mart 2017 Cuma 09:14
  • Onur Müzikhol binası yıkıldı 30 Mart 2017 Perşembe 23:12
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti