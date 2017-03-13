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Doğan, 'Sağlıkta çağ atladık'

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Doğan, 'Sağlıkta çağ atladık'
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yayımladığı mesajla tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilen 14 Mart’ı Türkiye’nin ilk çocuk doktoru belediye başkanı olarak çok önemsediğini ifade eden Başkan Doğan “Bir ülkede tıp ne kadar gelişirse, toplum yarınlara o kadar sağlıklı, güven içinde ve bilinçli bir şekilde bakar” dedi.

Mesajında Türkiye’de sağlık sektörünün adeta çağ atladığına vurgu yapan Başkan Doğan “Son yıllarda yürütülen başarılı sağlık politikaları sayesinde Türkiye’de tıp alanındaki başarılar tüm dünyada yankı uyandırdı. Türkiye dünyanın en çok yabancı hasta çeken ülkelerinden biri haline geldi.

PREFABRİKLERDEN DÜNYANIN EN MODERN HASTANELERİNE

Şehrimizde de sağlık alanında çok büyük adımlar atıldı. Prefabrike hastanelerden bugün dünyadaki sağlık hizmetleriyle yarışır hale gelen hastanelere dönüştük. Günümüzde artık Kanser Hastanemizden, Kadın Doğum Hastanemize, eğitim hastanelerimiz, yanık merkezimiz, açık kalp ameliyatı ve en üst düzeyde ameliyatlar yapan hastanelerimize sahibiz.    Sağlık hizmetlerimizden faydalanmak için şehrimize gelen on binlerce hasta var.  Sağlık sektöründe çağ atladık. İzmit sağlık turizminde adını dünyaya duyurmaya başladı

HİZMET AŞKI, ARTARAK DEVAM EDİYOR

Milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevlerimden önce uzun süre sağlık sektöründe aktif görev alan bir doktor olarak, tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın bu alanda meslek onuruna yaraşır bir şekilde ve tüm zorlukların üstesinden var güçleriyle gelerek hizmet sunduklarını gördüm. Bu hizmet aşkının artarak devam ettiği yönündeki inancımın sonsuz olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.

BİR NEFES SIHHATİN BİLİNCİNDEYİZ

Bu duygu ve düşüncelerle bir nefes sıhhatin bile değerinin bilincinde olarak, hiçbir ayrım gözetmeden sağlıklı ve mutlu bir hayat sunmayı ilke edinen, güç koşullarda bile fedakârca çalışan tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, bu kutsal meslekteki özverili çalışmalarınızdan dolayı hepsini ayrı, ayrı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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