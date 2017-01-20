Doğan, “Siyasette, kadınlar; AK Parti’nin direği”

AK Parti’nin İzmit İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği Genişletilmiş Mahalle Danışma Meclisi toplantılarının ikincisi bu akşam Mevlana Kültür Merkezi’nde yapıldı.

28 Haziran ve Bekirdere Mahallelerinin ortak mahalle danışma meclisi toplantısına İl Teşkilat Başkanı Mustafa Kocaman, İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Belediye Meclis üyeleri, İl ve ilçe yöneticileri, Bekirdere Mahalle Başkanı Adem Alan, 28 Haziran Mahalle Başkanı Şenol Gündüz, mahalle yönetimleri, sandık başkan ve yönetim kurulları ile gençlik ve kadın kolları yöneticileri ve istişare kurulu üyeleri katıldı.

28 Haziran Mahalle Başkanı Şenol Gündüz ve Bekirdere Mahalle Başkanı Adem Alan, yaptıkları konuşmalarda, ülkemiz için canını hiçe sayan bütün vatansever asker, polis ve sivil şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa dileğinde bulundu.

Korkmaz: “İki mahallede de oy hedefimiz yüzde 70”

Bekirdere ve 28 Haziran Mahalle Teşkilatlarının çalışmalarından memnun olduklarını belirten AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, “Heyecan ile güzel başarılar geliyor. Bu ülkenin geleceğini dert edinen teşkilatın üyesi olmaktan gurur duyuyoruz. Bekirdere ve 28 Haziran Mahalleleri, her seçimde çok büyük destek verdi. 28 Haziran Mahallesi’nde güzel sonuçlar alınmış ama yüzde 15 olan üye sayımızı yüzde 25’e çıkarmamız lazım. Referandum hedefimiz yüzde 70. Bekirdere’de üye sayımız yüzde 20, bunu yüzde 25’e çıkarmak için çalışmalıyız. Her iki mahallemizde Referandum hedefimiz yüzde 70. Referandumda güçlü evet dediğimizde ülkemizin önü daha da açılacak.” dedi.

Doğan: Makus talihlerini kırdık

İzmit Belediye Başkanlığı görevinde, yaklaşık 8 yılı geride bıraktıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 250 milyonluk bütçesi olan örnek projeler üreten hizmetleri hep birlikte başardık. Bu makamlarda, şan-şöhret ve rant peşinde olmadık. Alınteri, akıl teri döküyoruz. Eksiklerimiz olabilir, hata yapabiliriz ama asla sizin başınızı öne eğdirmedik. Oylarımız hep yükseldi. Kuruşu ziyan etmeden çalıştık, hep doğruların savunucu olduk. Partimizin ilkelerinden taviz vermedik.”dedi. Bu partinin belediye başkanı olmanın yanında, aynı zamanda kurucusu ve eski milletvekili olarak ayrı bir sorumluluğu olduğunu ifade eden İzmit Belediye Başkanı Doğan, şöyle konuştu: “ Ak Parti Teşkilatları ve milletvekilleriyle hep uyumlu çalıştık. 28 Haziran ve Bekirdere Mahalleleri’nin makus talihlerini kırdık, bu mahallelerin arka mahalle olmaktan çıkardık.” Doğan, eğitim, sağlık, spor ve sosyal etkinlikleri ile örnek sosyal belediyecilik hizmetlerini anlattı, önümüzdeki dönemde yapacakları projeleri tek tek açıkladı.

İnsanlara hizmet kadar samimi gönül köprüleri kurmanın da önemli olduğunu belirten Doğan, evin direği olan kadınların, siyasette de AK Parti’nin direği olduğunu, taraflarının Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafı olduğunu, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Nisan ayında referandum yapılacağını hatırlatan İl Teşkilat Başkanı Mustafa Kocaman’da konuşmasında, “ Kocaeli’de 472 mahalle var. Mahalle Danışma toplantılarında, üyelerimizin bize sorunlarını aktarıp, öneri ve isteklerini söylesinler istedik. Mahalle Danışmaları faydalı oluyor.” dedi.

Danışma Meclisi’nin basına kapalı bölümünde, toplantıya katılan partililer, referandumda nasıl daha çok alınacağı yönünde önerilerde bulundular.

