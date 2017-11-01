Doğan, Turizm Şurasında

Bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği ve turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi, geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi amacıyla gerçekleştirilen şuraya kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü ve akademik camia büyük ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı ve üç gün sürecek şurada İzmit’in turizm kenti olması için önemli projelere imza atan Başkan Doğan da yer aldı. Ülke genelinde gerçekleştirilen turizm çalışmalarını ve planlamaları yakından takip eden Doğan, Tarih Koridoru Projesi kapsamında bakanlıklarla da önemli istişarelerde bulundu.