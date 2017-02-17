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Doğan: “Ülkem için tarafım”

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Doğan: “Ülkem için tarafım”
Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Sendika yöneticileri Arş. Gör. Halil Peçe, Duran Cankurt, Ayşe Yılman, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Yardımcı ve Dürdane Kanlıkavak’ın da yer aldığı ziyaret, oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

Ziyaret için konuklarına teşekkür eden Başkan Doğan, “Burada nihayetinde halkımız adına nöbet tutuyoruz. Aslında makamda fazla durmuyor, sürekli sahada, halkın arasındayız. Belediyecilik sokakta yapılır mantığıyla çalışıyoruz. Zaman zaman şehrimizin önemli kuruluşlarıyla buluşmalar yapıyoruz.

Demokrasinin önemli müesseselerinden birisi sendikal yapılardır. Bilim yuvası olan üniversitelerimizdeki çalışanlarımızın sendikal temsilini yapıyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kurumlar arası ilişkileri pozitif bir düzeyde yürüten her iki tarafın birbirini anlayacağı bir iletişim çizgisinde olmak, yapıcı eleştiriler, yapıcı tenkitler alındığında bununla ilgili olumlu reaksiyonlar verebilmek, demokrasinin yani halkın iradesinin yönetim üzerindeki şekillenmesi anlamına geliyor” dedi.

ÜLKENİN GELECEĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Doğan, “Ülkenin geleceği, varlığıyla, değerleriyle, bekasıyla, devletimizin, cumhuriyetimizin varlığı ile ilgili konularda bir duruşun olması çok önemlidir. Onu da göstermek lazım. Ben belediye başkanı olarak hizmette tarafsızım, ama vatanın birliği, milletin birliği, bayrağın geleceği, devletin, cumhuriyetin bekası konuşulurken ben nasıl taraf olmayacağım? Ben böyle durumda taraf olacağım. Ben vatanımın, milletimin, bayrağımın gücü için tarafım. Ona karşı olanların da karşısındayım. Bunu göstereceğiz. Biz, her zaman önerilerinize açığız. Sendikal çalışmaların zorluklarını biliyorum. Biz desteğe hazırız. Yeter ki bu söylediğimiz sınırlar içerisinde çalışalım.” şeklinde konuştu.

KAVGACI DEĞİLİZ

Sendika Başkanı Abdulvahap Akıncı da  “Biz, 10 yıllık süren Eğitim Sen’in yetkili sendika olmasından sonra geçen yıl Kocaeli’nde ilk kez Üniversite Şubesi olarak ortaya çıktık ve kısa zaman içerisinde üniversite çalışanları tarafından büyük bir teveccüh ile karşılandık. Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube olarak, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kredi Yurtlar Kocaeli İl Müdürlüğü’nde örgütlenmiş durumdayız. Bizim yaklaşım tarzımız, yöneticilerle, makamlarla kavga ederek değil, birbirimizi anlayarak birlikte bir şeyler yapabilmektir. Şehir ile üniversite ve kurumları kaynaştırmak gerekiyor.

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