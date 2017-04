Doğan ve Aygün’den Kuruçeşme turu

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ile Kuruçeşme’de adım atmadık yer bırakmadılar.

Başkan Doğan ve milletvekili Aygün, Kuruçeşme’de Polis Merkezini de ziyaret ederek emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Polis merkezini ziyarette emniyet teşkilatının önemine vurgu yapan Doğan, “İnsanların hava, su yemek ihtiyaçlarını giderdikten sonraki en önemli ikinci ihtiyaçları güvenliktir. Vatanımızın korunması başta olmak üzere polislerimiz güvenliğimizi, asayişimizi, tertip düzenimizi her tür koşulda sağlıyorsunuz. Bugün eğer hepimiz huzur içerisinde yaşayabiliyorsak bunun birinci kahramanları sizlersiniz.

MİNNETTARIZ

Milletimiz her zaman size minnettardır. Özellikle 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sürecinde demokrasimiz için mücadele eden polis kardeşlerimizin hainlere karşı vermiş olduğu mücadele ve şu dönemde vatanımızın her köşesinde her türlü iç dış, terör örgütlerine karşı verdiğiniz mücadele taktire şayandır. Ülkemizde her anlamda tarih yazılıyor. Bu tarihi yazanlardan biri de kahraman polislerimizdir. Milletimizin huzurla başını yastığa koyabilmesi için 172 yıldır mücadele eden Türk Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü de kutluyor, tüm şehit polislerimizi de rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi.

DOĞAN, AVRUPA’YA SESLENDİ

Polis merkezi ziyaretinin ardından Bayburtlular Derneğini de ziyaret eden Aygün ve Doğan,16 Nisan’daki referandumun önemine vurgu yaptılar. Referandumun ülkemizin şaha kalkışının bir başlangıcı olduğunu belirten Başkan Doğan “ ülkemiz son 15 yılda tüm dünyanın şaşkınlık içerisinde takip ettiği bir yükseliş içerisinde. Bu yükselişi engellemek isteyen dışta Avrupa, içte onların maşaları hainlerce oyunlarla üzerimize geliyorlar. Kanlar akıtıp, demokrasimize el uzatmaya çalışıyorlar. Ama her seferinde ülkemizin gücünü görüp, gerekli cevabı da alıyorlar.16 Nisan için çok kaygılılar çünkü biliyorlar ki, 16 Nisan’dan sonra yeni sistemle birlikte Türkiye şaha kalkacak. Bu kaygı ve korku ile Avrupa ve bunların ülkemizdeki maşaları açık açık hayır propagandası yürütüyorlar. Biliyorlar ki, terörün kökünü kazıyan, ülkemizi Avrupa’nın maşası olmaktan kurtaran bu hükümet dünyayı dize getirecek. Sadece ülkesinin değil tüm dünyadaki mazlumların koruyucusu ve kollayıcısı olacak. Ama buradan Avrupa’ya ve tüm Türkiye düşmanlarına sesleniyorum ki, yine siz kaybedeceksiniz, kazan yine Türkler, mazlumlar olacak” diye konuştu.

Kuruçeşme ziyaretlerinde sokakları adım adım dolaşan Başkan Doğan ve milletvekili Aygün, esnaflarla sohbet ederek referandum için evet istediler.