Doğan ve Millevekili Yaman, ‘Evet’ turunda

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte, kenti karış karış dolaşarak vatandaşlara 16 Nisan’daki referandumda neden evet denilmesi gerektiğini anlattı.

Bekirpaşa ve Yeşilova Mahallesi'nde tek tek sokakları gezen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve AK Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'a belediye meclis üyeleri Cemil Kanpara ile Ersin Alpaslan da eşlik etti. Ziyaretlerde Başkan Doğan ve Milletvekili Yaman, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye için önemine vurgu yaparak vatandaşlardan referandumda evet demelerini istediler.

Vatandaşlara bu sistemle birlikte ülkede neler değişeceğini anlatan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “16 Nisan’da sandıklardan çıkacak evet oylarıyla ülkemiz, ayaklarındaki prangalardan kurtulacak, daha güçlü, daha zengin, daha demokratik bir ülke hedefine koşarak ilerleyecek” dedi.

Vatandaşlarla tek tek sohbet ederek son 15 yılda ülkenin geldiği noktaya değinen Başkan Doğan, “AK Parti hükümetiyle ülkemiz, sağlıktan eğitime, ekonomiden ulaşıma her alanda çağ atlamıştır. Artık Türkiye, dünyanın en geniş, en uzun yollarını, tünellerini, en büyük havaalanlarını yapan bir ülke oldu. Ülkemizin önlenemez yükselişinden rahatsız olan Avrupa, bu sistemin kabul edilmemesi için açık açık propaganda yürütüyor. Tarihten buyana ülkemizi topla, tüfekle yenemeyeceğini, bizi bölüp, birebirimize düşüremeyeceğini bilen düşmanlarımız, oyunlarla, çirkin yöntemlerle üzerimize geliyorlar. Düşmanlarımızın çemberinde sadece ülkesinin değil, dünyadaki tüm mazlumların savunucusu ve koruyucu olan ülkemizi, daha da güçlendirecek olan bu sistemi kabul etmeyenlere lütfen bir bakın. Bu sistemi kabul etmeniz, 16 Nisanda sandıkta evet demeniz için buna bakmanız yeterli. Bizim milletimiz her zaman doğrunun, milletini düşünenin yanında olmuştur. 16 Nisanda da yine ülkesi için en doğru kararı verecek ve sandıklardan evet çıkaracaktır” şeklinde konuştu.