Doğan ve Yılmaz'dan esnaflara 'Evet' çağrısı

16 Nisan’da yapılacak referandum için vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, evet turlarına AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile devam etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş da yer aldı.

Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Dünyada yaşana global krizin yansımaları ülkemizde de hissedildi. Esnaflarımız bu süreçten olumsuz etkilendi. Çok şükür ki, bu etkilenme Avrupa kadar olmadı. Hükümetimizin önlemleri ve yerel yönetimlerin bu konulardaki hassasiyetleri bunu en aza indiriyor. Ama hala yapılacak işler var. Özellikle yapımında sona gelinen tramvay projesinden dolayı bazı esnaflarımızın yaşadığı sıkıntılar var. Biz İzmit Belediyesi olarak, mağduriyet yaşayan esnafımıza elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Ancak şunu bilelim ki, tramvay inşaatı, yaşayan bir vücutta kalp ameliyatı yapmaya benziyor. Bir taraftan insanlar günlük hayatlarını sürdürürken, diğer taraftan şehrimize önemli değer katacak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir proje hayata geçirilmeye çalışılıyor. Evet, esnafımızın sıkıntıları var ama proje tamamlandığında çekilen bu sıkıntılara değdiğini göreceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, İzmit Belediyesi olarak, her zaman esnafımızın yanındayız” dedi.

Ziyaretlerinde 16 Nisan’daki referandumla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, “Ülkemiz referandumla ilgili tarihi bir süreç yaşıyor. Bu referandum, bir siyasi parti mücadelesi değil, ülkenin milli menfaatlerinin oylanması anlamına geliyor. Bunu anlamak için Avrupa’ya, başlattıkları hayır kampanyasına bakmamız yeterli. Bizim iyiliğimizi düşünerek yapmadıklarını görüyoruz. O zaman bizim onlara vereceğimiz cevap bellidir. Bu konuda halkımız, esnafımız duruşunu gösterecektir. 16 Nisan’da vatandaşlarımız sandıkta, ülkesi, milleti, çocuklarının geleceği, esnafı daha zengin, daha demokratik, daha güçlü bir Türkiye için evet diyecek” şeklinde konuştu.