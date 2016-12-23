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Doğan: “Yahya Kaptan’a çok sayıda hizmet yaptık”

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Doğan: “Yahya Kaptan’a çok sayıda hizmet yaptık”
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Yahya Kaptan Toplu Yapı Yönetimiyle kahvaltıda bir araya geldi.

Toplu Yapı Yönetimi Başkanı Ahmet Yavuz ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı buluşma oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

HERKESİN BAŞKANIYIM

İzmit Belediye Meclis Üyesi Haluk Akgün de eşlik ettiği kahvaltıda konuşan Başkan Doğan, “Oy versin, vermesin, hangi düşüncede olursa olsun ben herkesin belediye başkanıyım. Belediye başkanlığı görevime başladığım ilk günden itibaren İzmit’te hiçbir bölgeyi, mahalleyi birbirinden ayırmadan en iyi hizmeti götürmeyi amaçladık.  Bu konuda son derece adaletli davrandığımı ve bu davranışımdan asla vazgeçmeyeceğimi herkesin bilmesini isterim” dedi.

SAYISIZ HİZMET

Doğan, “Yahya Kaptan Mahallemiz toplu konut alanı olarak oluşturulan ilk mahallemiz. 2009 yılından itibaren mahallemizde sayısız hizmet yaptık.  Bölgedeki 40’dan fazla park ve yeşil alanı yeniden düzenledik ve yenilerini yaptık.  İzmit’in en büyük parklardan birisi olan Gazeteci Sedat Şimşek Parkı’nı mahallemize kazandırdık.  Mahalleye adını veren Kurtuluş Savaşı döneminin kahramanlarından Yahya Kaptan’ın heykelini yine buraya yaptık.  Çanakkale’nin manevi ruhunun yaşatıldığı Kınalı Asker Açık Hava Müzesiyle kısacası tarihimizi mahallemizde canlandırdık. Mahalle konağı, emekli evi, camilere destek, okullara çok amaçlı salon ve kütüphane, komşuluk ilişkilerinin geliştirmeye önemli katkısı olan çardaklar, bisiklet eğitim pisti, fitness salonu, İZMEK kursları,  kaldırım, kavşak düzenlemeleri,  dekoratif aydınlatmalar, okul bahçelerindeki düzenlemeler, mahallemize yaptığımız ve sayabildiklerimizden sadece bazıları. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan ve bizim de destek verdiğimiz tramvay projesi de yine mahallemizden geçiyor. Projenin tamamlanmasıyla mahalle ayrı bir değer katacak” dedi.

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