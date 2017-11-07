Doğan,“Bütün taşeronlar, sendikalı olacak”

18 maddenin yer aldığı meclis toplantısında, 2015-2019 Stratejik Planından alınan 2018 yılı performans programı görüşüldü, 2018 yılı Mali Yılı Bütçesi de belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili tüm sürecin bittiğini belirten Doğan: “ Bizlerde TOKİ ile ilgili süreci bitirmek üzereyiz. Artık vatandaşla görüşerek, nihai hedefe hızla gidecek noktaya geldik. Biraz daha zamana ihtiyacımız var.” dedi.

M.Alipaşa Camii’nin yenilenmesiyle ilgili inşaat ruhsatının alındığını yeni M.Alipaşa Camii’nin yapılmasıyla ilgili sürecin dernek tarafından sürdürüleceğini belirtti. Doğan, Yüce önder ATATÜRK’ün vefatının yıldönümü nedeniyle 10 Kasım’da Valiliğin bir dizi anma programlarına katılacağını açıkladı.

CHP Meclis Grup Başkan Vekili Beyaztaş, belediye binasındaki asansörlerin yetersiz kaldığını belirterek, ek asansör yapılmasını ve AK Partili meclise üyelerinin de bu tekliflerine destek verdiğini belirtti.

Hasan Ayaz’ın, AK Parti İzmit İlçe Başkanı olması nedeniyle istifa ettiği İzmit Belediye Meclis üyeliğine gelen AK Partili Canan Soylu, ilk kez meclis toplantısına katıldı. Ayaz’dan boşalan Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyeliğine de Canan Soylu oy birliği ile seçildi. Doğan, Soylu’ya meclis üyeliği rozetini taktı çiçek vererek kutladı.

İzmit Belediyesi şirketleri SARBAŞ ve BEKAŞ A.Ş’nin gerekli ihale ve projelerinde kullanılmak üzere yurt içi bankalardan teminat mektubu alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifine CHP’li meclis üyeleri muhalefet şerhi koydu. Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

İzmit Belediyesi’nin Bolu Gerede ve Trabzon Araklı Belediyeleri ile ‘Kardeş Şehir’ olunması ilgili teklifler komisyona havale edildi. İzmit Belediye Başkanı Doğan, “Kardeşlerimiz artıyor, arada bir ziyaret etmeliyiz. Zonguldak Alaplı’dan başlayalım” diye teklifte bulundu.

İzmit Belediyesi’nin gençlere yönelik mesleki eğitim, öğretim, kurs, kültür ve sosyal içerikli faaliyetlerinde ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi ile protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi komisyona havale edildi. Gündem maddesine muhalefet şerhi koyacaklarını açıklayan CHP’li Beyaztaş konuyla ilgili şöyle konuştu: “Çocuk istismar vakalarıyla adı anılan somut bir kamu hizmeti yapmamasına rağmen Ensar Vakfı ile işbirliğine girmek doğru değildir, kabul edemiyoruz. Yapılabilecek etkinlikler zaten fazlasıyla İzmit Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Hangi amaçla vakıfla ortak işbirliği yapalım. Belediye olarak yapılacak etkinlikleri nasıl genişletiriz konuşalım, biz desteği veririz.” Beyaztaş’a cevap veren AK Partili Meclis üyesi İbrahim Bulut, Ensar Vakfı’nın kamu yarına çalıştığı devlet tarafından tescil edilmiş, eğitime sahip çıkmış köklü bir vakıftır. Öfkeyi hak eden bir iki olay, o kişileri bağlar, kurumlara bağlamak yanlıştır. Ensar Vakfına tu-kaka tavrı yanlıştır. Belediye olarak işbirliği yaptığımız ÇYDD’de bir takım olumsuzluklar olmuştur. CHP’de de yanlış yapanlar olursa CHP’ye mal etmeyiz.” dedi. CHP’li Barbaros Akkuş, AK Partili İbrahim Bulut’u demogoji yapmakla suçladı. İzmit Belediye Başkanı Doğan, herkesin eleştirilere tahammül etmesi gerektiğini belirtti. STÖ’lere eşit mesafede olduğunu söyledi.

Alikahya Fatih Mahallesi, Ayazma Mahallesi ve Yenimahalle Şiir Sokak’ta yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifleri ilgili komisyonlara havale edildi.

İzmit Belediye Meclisi’nde Şehirden köye dönüşü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifiyle ilgili olarak Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu başkanı Ayhan Arslanboğa, meclis üyelerine bilgi verdi.

CHP’li Ersin Albayrak, raporun iki ayda hazırlandığını belirtti; “Ucuz et yesin diye Tarım Bakanlığı bir yerlerle anlaşma yapılıyor; takdir edilecek ama sonuç verecek bir çalışma değildir. Sırbistan’dan et alınması çok yanlıştır. Keşke az olsa da Bosna’dan alsaydık. Tarım ülkesi olarak Kanada’dan mercimek alıyoruz. Embriyo transferi örnek bir çalışmadır ve desteklenmelidir. 50-60 yıllık bir sorundur. Herkesi memnun edebilmek şartıyla Kentsel dönüşümleri destekliyoruz.” dedi.

İlimizde kırsal yaşamın devam ettiği 243 köyümüzün olduğunu belirten AK Partili Zekeriya Özak, “1000 adet geleneksel köy evlerini inceledik. Köylerin mimari kimliği ile uyuşmayan modern binalar yapılıyor. Köylerin doğal dokusu bozulur. Bu nedenle köylerin dokusunu bozmayacak binalar yapılmasını istiyoruz. 3 aydır uygulanıyor. İlimizde, 50 köy evimiz yeni kriterlere uygun estetik bina yapıldı. 5-6 yıl sonra köylerimiz tanınamayacak kadar güzelleşecek.” dedi. Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

İzmit Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi 74 No’lu(Kültür Tepesi) adreste bulunan kafeteryanın 10 yıl süreyle kiraya verilmesiyle ilgili komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Verilen aradan sonra başlayan meclis toplantısında 2018 yılı Mali Yılı Bütçesi görüşüldü. AK Partili üye Engin Uztürk, İbrahim Bulut ve İbrahim Elgin ile CHP’li Birol Sağlam ve İbrahim Güçlü, 2018 bütçesiyle ilgili görüşlerini açıkladı. Bütçe Komisyonu Başkanı AK Partili Hayrettin Ünlü 2018 bütçesiyle ilgili şöyle konuştu: “CHP’li üyeler 4 yıldır bıkmadan usanmadan yüzde 100 gerçekleşen bütçelere muhalefet ediyor. Bizde bıkmadan usanmadan yüzde 100 gerçekleşen bütçeler yapmaya devam edeceğiz. Belediyemizin gerçekleşme oranları yüksektir. 2018’de de devam edecektir.”

CHP’liler şov yapmakla suçlayan AK Partili İbrahim Bulut’a cevap veren CHP Grup Başkan vekili Veli Beyaztaş, dertlerinin bu kenti kalkındırmak olduğunu söyledi. Vadi İzmit Projesiyle ilgili çekincelerini anlatan Beyaztaş, “Yaşayıp göreceğiz.2017-18 yılı belediyenin yatırım yılı olmalıydı.” dedi.

TAŞERONLAR BELEDİYE ŞİRKETLERİNE GEÇECEK, HEPSİ SENDİKALI OLACAK

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’da 2018 mali yılı bütçesiyle ilgili görüşlerini şöyle aktardı: “Yaklaşık 9 yıldır yüzde 85’lerin üzerinde çoğu yüzde 100 gerçekleşen gelir-gider bütçeleri oldu. Biz parayı iyi yöneten belediyeyiz. 60 milyonluk bütçesi 260 milyona taşıdık. Bu hedefleri zorluyoruz. Kimseye borcu olmayan pırıl pırıl şirketleri olan her yıl büyüyen belediyeyiz. Vergi gelirlerinde de iyi noktadayız. Taşeron firmaları aradan çıkarıp belediyeye almak için çalışıyoruz. Yüzde 50’si belediye şirketlerimize geçti. Yılsonuna kadar yüzde 100’ü şirketlerin kadrolarına geçmesi için çalışıyoruz. Bütün çalışanlarımız için sendikalaşmanın önünü açacağız sözümüz vardı. Ocak ayında itibaren şirketlerimize geçen bütün taşeronlarımızı sendikalaştıracağız.” 433 konutluk Vadi İzmit Projesi ile belediyenin ekonomisini güçlendirip, İzmit’e daha çok hizmet yapmayı amaçladıklarını belirten Doğan, “Burada risk yoktur. Değere dönüşme sürecinde proje rağbet gördü. İyi bir iş yaptık. Sonuçları yıllar içinde daha iyi anlaşılacaktır.” dedi.

CHP’liler, muhalefet şerhi koyarken, 255 milyon TL olan 2018 Mali Yılı Tahmini Bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Geçtiğimiz yıl İzmit Belediye Meclis bütçesi 220 milyon TL olarak kabul edilmişti.

İzmit Belediye Başkanı Doğan, Batı Trakya davasının sembol ismi Dr.Sadık Ahmet adının 41 Burda AVM önündeki üst geçide verilmesiyle ilgili AK Parti ve CHP’li meclis üyelerinin önerisini Büyükşehir Meclis toplantısında teklif edeceklerini belirtti.