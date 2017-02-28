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Doğan'dan Ankara'da yoğun temaslar

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Doğan'dan Ankara'da yoğun temaslar
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ankara’da yoğun temaslarda bulundu. 

Başkan Doğan, ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi. Bakan Özhaseki’yi ziyaretiyle ilgili bili veren Doğan ”Sayın Bakanımızla Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesini görüştük."

'CEDİT PROJESİ'NİN ANKARA SÜRECİ BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm projesiyle yakından ilgileniyor. Eksik olmasınlar projemizi son derece ilgiyle dinlediler. Kentsel dönüşümü bakanlıkla birlikte yürütüyoruz. Görüşmede Genel Müdürünü de davet eden Bakanımızla projenin son durumunu konuştuk. Böylelikle artık projeyle ilgili Ankara’da da süreç de başlamış oldu.

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HER ŞEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Hedefimiz, bölgemizin dolayısıyla şehrimizin hem estetik görünmesi hem sosyal yaşam alanları açısından da donanımlarıyla yaşayanlarına huzur ve mutluluk veren bir hale gelmesidir. İzmit Belediyesi olarak Cedit’te Türkiye’ye örnek, herkesin yüzünün güldüğü bir dönüşümü gerçekleştirme çabasındayız. Bakanımıza da bu düşüncelerimizi ilettik. Bu konuda ellerinden gelen desteği vereceklerini söyleyerek, belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmalarını desteklediklerini ifade ettiler” dedi.

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ÜLKEMİZİN ALEYHİNE RAPOR HAZIRLIYORLAR

İzmit Belediye Başkanı, daha sonra asil üyesi olduğu Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler üyeleriyle birlikte  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek, Strazburg’da yapılacak kongreyle ilgili görüşmelerde bulundu. Doğan, bu ziyaretle ilgili olarak da “Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler asil üyesi olarak İçişleri Bakanımıza heyet olarak ziyarette bulunduk. Ziyarette önümüzdeki ay Strazburg’da yapılacak kongrenin gündem maddelerinden bir tanesinin Türkiye’deki kayyum atanan belediyelerle ilgili olduğunu söyledik. Kongrenin ülkemiz aleyhine bir karar taslağı hazırladığını, bu konuyla ilgili bizim de bir hazırlık çalışması yapmakta olduğumuzu belirterek Bakanlığımızın da desteğini istedik. Sayın Bakanımız, bu konuda bizlere bazı bilgilendirmelerde bulundular.  Konuyla ilgili olarak da  ilgili birimlere bilgi notu hazırlamaları konusunda talimat verdi. Bakanımız, bu konunun milli bir olay olduğunu vurguladı.  Bizlere önemli bir zaman ayırıp,  öneri ve destek vereceklerini belirttiler.

DOĞAN STRAZBURG’DA GERÇEKLERİ ANLATACAK 

Daha sonra, Avrupa Konseyi grubumuzla bir toplantı gerçekleştirerek Avrupa konseyinde, kayyum atanan belediyelerle ilgili ülkemizin aleyhine rapor hazırladığı ile ilgili görüşmeler yaptık. Konsey tarafından hazırlanan raporun karara dönüşmemesi içim gerekli çalışmalar yaptık.İki kayyum belediyeye danışman olarak atanmam sebebiyle Strazburg’da konuyla ilgili ağırlıklı konuşmaları ben yapacağım. Yine konseyde konuşulacak Roman ve göçmen vatandaşlarla ilgili de  konuşma dağılımını yaptık. İnşallah önümüzdeki ay Strazburg’da yapılacak kongrede ülkemizi en güzel şekilde temsil edip, aleyhimize alınmak istenen kararların gerçeklerini  tüm dünya  temsilcilerine haykıracağız” şeklinde konuştu.

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GÖLKAY İLE İLGİLİ BAKAN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜ

Başkan Doğan, Ankara’daki temasları sırasında Orman ve Su işleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi'yi de ziyaret etti. Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın da yer aldığı bu ziyarette Doğan, bakan yardımcısıyla Gölkay (Bıçkıderesi) ile ilgili görüşmeler yaptı. Başkan  Doğan, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada “Gölkaya’ın da bulunduğu   derede sel taşkını riskinin oluşmaması için  göletin savak kapaklarının  bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili görüş alış verişinde bulunarak destek istedik. Bakan yardımcımız da  talebimize olumlu yaklaşarak kapakların bakım ve onarım hizmetinin bakanlık tarafından  yapılacağını söyledi”dedi.

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