Doğan'dan çalışkan işçiye altın

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ve Hacıhasan Mahallesi'nde süpürgeci olarak görev yapan Salih Poyraz, çalışkanlığı ve efendiliği ile vatandaşların büyük taktirini topladı. İş sorumluluğu en üst seviyede olan 3 çocuk babası Salih Poyraz'ın bu davranışı Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından ödüllendirildi. Nevzat Doğan, Salih Poyrazı'ı makamında kabul ederek altın ile ödüllendirdi. Poyrazı'ı iş sorumluğu ve efendiliği için tebrik eden Doğan, "Belediye olarak görevimiz yaşlısına, gencine, kadınına çocuğuna yani her kesime hizmet vermektir. Bu hizmeti verirken de en iyisini, en kalitelisini vermek durumundayız. İşimizi en iyi şekilde yapacağız. Her işin bir zorluğu vardır. Verdiğimiz hizmetlerin en önemlilerinden birisi de temizlik hizmetidir. Vatandaşlarımız çalışma arkadaşlarımızdan memnun olduğunda ben de memnun oluyorum, gurur duyuyorum. Salih arkadaşımız da çalışkanlığı ve efendiliği ile görev yaptığı bölgede herkes tarafından çok seviliyor. Hizmette en güzel ödül halkın memnuniyetidir. Arkadaşımıza yaptığı hizmet için teşekkür ediyorum" dedi

Salih Poyraz ise, "Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da işimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. Belediye başkanımın elinden ödüllendirilmek benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir anı olacaktır" diye konuştu.