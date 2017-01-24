Doğan’dan Kocaelili işadamlarına; “Katar fırsatını kaçırmayın”

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) heyeti, Katar iş ve yatırım programını tamamlayarak ilimize döndü.

İki gün süren Katar temaslarını değerlendiren KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, “Katar’da ekonomik güç, bizde ise girişimcilik ruhu var. Kocaelili firmalarımız Katar pazarını ihmal etmesin ve fırsatları kaçırmasın.” dedi.

KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdülmelik Kalay’ın yer aldığı KOTO heyetinin yanı sıra Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı da bu iş gezisinde yer aldı. Doha’da iş yapan İzmitli işadamı Önder Göçmen de, heyetle yakından ilgilendi.

TOBB- Katar Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğinde Katar Başbakanı Shaikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani’nin himayelerinde Katar İş ve Yatırım Programı kapsamında düzenlenen programa TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte katılan KOTO heyeti, ülkedeki ilk gününde Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Ahmet Demirok tarafından yapılan bilgilendirme toplantısına katıldı. Doha programı, 2017 2. KOBİ Konferansı ile devam etti.

Türkiye ve Katar’dan yaklaşık 400 nitelikli iş insanının katıldığı konferans ikili iş görüşmeleri ile devam etti. KOTO heyeti, ikili iş görüşmelerinde Kocaelili firmalar için pazar arayışlarını sürdürdü.

ÜLKEDEKİ FIRSATLARI ANLATTI

Doha programı dönüşü ülkedeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendiren KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Katar’ın ekonomik gücünün, Türkiye’nin girişimci ruhu ile birleştirildiğinde ortaya çok önemli fırsatlar çıkacağını ifade ederek, Kocaelili firmaların da bu pazarda yer almasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Katar’ın özellikle Türk müteahhitlik firmalarına önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Başkan Doğan, “İnşaat sektörlerinin yanında, imalat sanayi, turizm, gıda, hastanecilik sektöründe güçlü ülke olmak istiyorlar. Biz de bu konuda tecrübemizi aktarabiliriz. Katar sermayesinin desteğiyle Katar’da sanayi tesislerine yatırım yapmak da mümkün. 2022 Dünya Kupası maçları Katar’da oynanacak. Bu bizim için de çok önemli. Firmalarımız da bu fırsatı kaçırmasın. Katar’da önümüz çok açık” dedi.