Doğan’dan muhtarlara bisiklet

Türkiye’de ilk defa 2013 yılında İzmit Belediyesi tarafından kutlanmaya başlanan ve daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından da resmiyet kazandırılan Muhtarlar Günü bugün İzmit’te kutlandı. Bu yıl 5.kez kutlanan Muhtarlar Günü Emex Otel’de gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ve muhtarlar katıldı. Başkan Doğan 12 ilçeden 474 muhtara bisiklet armağan etti.

BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye Muhtar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş programda yaptığı konuşmada, “Sesimize kulak veren Sayın Recep Tayyip Erdoğan, biz muhtarla rutin olarak buluşarak sorunlarımızı dinlemiştir. Sorunlarımıza çözüm bulmuştur. Kendine teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi, vatandaşa götürülen hizmetle ilişkilendirilmelidir. Vatandaşların sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışan muhtarlara emek veren, belediye başkalarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TUTTUĞUNUZ ALTIN OLSUN

İzmit Belediye Başkan Nevzat Doğan şunları söyledi:

“Yaptığınız hizmetler size verilen yemeklerle karşılanmaz. Tuttuğunuz altın olsun. Yaptığınız iş öyle kolay değil. SEDAŞ’ın, İZGAZ’ın, TELEKOM’un hesabını siz veriyorsunuz. İzmit Belediyesi ya da başka bir belediyenin hesabını muhtar veriyor. Öyle kolay iş değil bunlar. Muhtarın ve belediyenin siyasi anlamda hizmet değiştirmesi düşünülemez. Hak ve hukuk bizim için önemli. Her vatandaşın belediyesiyiz. Biz gerçekten çok güzel bir aileyiz. İzmit Belediye Başkanı olarak her zaman yanınızdayım. Bu makamlar gelip geçici. Onun için bulunduğumuz makamlarda halka hizmet etmek en büyük amacımızdır”

BİSİKLETİ TORUNA VERMİYORUZ

Doğan, 2018 yılında muhtarlara yurt dışına gezi sözü verdi. Bu gezinin muhtarlara, yurt dışında yapılan hizmetleri görmesinde faydalı olacağını kaydetti. Muhtarlara bisikleti bir şartla vereceğini söyleyen Başkan Doğan, “Herkes buradan eve bisikletle gidecek. Bisikleti toruna vermiyoruz. Herkes bisiklete binecek. İsteyen bisikleti makam aracı da yapabilir” diye konuştu. Doğan’ın konuşması salonda gülüşmelere sebep oldu.

Çiğdem ARMAĞAN