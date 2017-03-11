Doğan'dan YGS'ye girecek öğrencilere başarı dilekleri

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin yarınların teminatı olduğunu kaydetti.

Gençlerin üniversite giriş sınavında başarılı olmalarının en büyük dileği olduğunu anlatan Doğan, "Çocuklarımız, bu sınavın onlar için bir hayat sınavı olmadığını bilsinler. Hayat, sadece bir sınavı kazanmak değildir. Öğrencilerimizin bu duygu ve düşüncelerle stresten ve heyecandan uzak bir şekilde sınava girmeleri halinde bilgi ve birikimlerini en üst düzeyde yansıtarak başarılı olacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.