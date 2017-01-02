Doğan’dan yılın son ziyaretleri

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan 2016 yılının son gününü de dolu dolu geçirdi.

Güne Kayseri’deki hain terör saldırısında şehit olan Abdulsamet Özen’in baba ocağından başlayan Başkan Doğan, ailenin acısına ortak oldu. Doktorluğunu da yaptığı şehidin babası Hüseyin Özen ve ailesiyle bir süre sohbet eden Başkan Doğan, “şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Allah’ın izniyle bizlere bu acıları yaşatanlardan tek tek hesap soracağız, yaptıkları bu hainliğin cezasını çekecekler” dedi.

Başkan Doğan, şehit ailesine ziyaretinin ardından umreden dönen Yeşilova Mahalle Muhtarı Selahattin Kural'ı evinde ziyaret etti. Doğan, Kural’a hayırlı olsun dileğinde bulunduktan sonra İzmit Belediyesi çalışanlarından Ziya Özbek’in kızının nikahını kıydı. Tepeköy Kültür Merkezi’nde Nurcan- Mücahit Turan çiftinin nikâhlarını kıyan Doğan, çifte bir ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı 2016 yılının son saatlerinde Bekirdere Polis Merkezi’ne giderek emniyet mensuplarıyla bir süre sohbet edip yeni yıllarını tebrik etti. Doğan daha sonra Paşa Taksi Durağını ziyaret ederek, taksicilere yeni yılda hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu.