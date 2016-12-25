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Doğan,"Diyadin'de yaşam daha kaliteli hale getirilecek"

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Doğan,"Diyadin'de yaşam daha kaliteli hale getirilecek"
İçişleri Bakanlığınca Ağrı'nın Diyadin Belediyesine danışman olarak görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan,"Bölgeye dair hedefimiz, Diyadin de yaşamı daha da kaliteli hale getirmek, istihdam sağlamak ve cazibe merkezi oluşturmaktır."dedi.

Doğan, danışman olarak görevlendirildiği Diyadin'deki muhtarları İzmit'te misafir etti. Doğan, burada yaptığı konuşmada, misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, muhtarlığın kolay iş olmadığını kaydetti.

Bölgenin hainlere kapılarını kapattığını ifade eden Doğan, "Bu birlikteliğe destek olun. Artık kazanan Kürt çocuğumuz, gencimiz, ülkemizin vatandaşları olsun. Enerjimizi oradaki hizmetlere harcayalım. Yapacak çok işimiz var. Yıllarca imkanlar ellerindeyken yapmadılar, yaptırmadılar. Bu esikleri nasıl gidereceğiz noktasında bir görev aldık. Arkadaşlarımız heyecanla 'Orada neler yapabiliriz' diye işe koyuldu." şeklinde konuştu.

Doğan, Diyadin için kısa, orta ve uzun vadede çalışma planları oluşturduklarını anlatarak, Diyadin'de öncelik, yol ve kaldırımlarda olacağını kaydetti.

Bu konularla ilgili belediye yetkililerinin çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Bir yandan borçların ödenmesi, diğer yandan da hizmetlerin yapılması program ve zaman gerektiriyor. Diyadin'deki, köylerdeki vatandaşlarımızın en güzel koşullarda yaşaması hepimizin ortak arzusu. Siz değerli muhtarlarımızın da desteğiyle şehrimizi çok güzel bir notaya getireceğiz. Şimdiye kadar aldığımız her işi planlı çalışmalarımızla iyi bir noktaya getirdik. Şehrimizin fiziksel eksiklerini giderirken vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını da unutmayacağız. Önümüzdeki ay projelerimizin başlaması gerekiyor. Bunlar ana projeler değil ama oraya bir destek elinin geldiğini vatandaşlarımız hissetsin istiyoruz. Otobüs terminalimizin, hayvan kesim yerimizin olması gerekiyor. Hayvanlar sokak ortalarında kesiliyor. Bu konuyla ilgili gerekirse ön bir iyileştirme yapıp, sonrasında da modern hayvan pazarı ve kesimhanemizi yapacağız. Bir mahalle konağımız muhakkak olacak. Daha sayısız tespit ve projelerimiz var. Bölgeye dair asıl hedefimiz, Diyadin'de yaşamı daha da kaliteli hale getirmek, istihdam sağlamak ve cazibe merkezi oluşturmaktır."

- "Diyadin bir yıldız gibi parlayacak"

Doğan, Diyadin kaplıcalarının gerekli çalışmalar yapılarak turizme açılması gerektiğini, bu konuda yatırımcı ve destek bulacaklarını ifade ederek, Diyadin'in bir yıldız gibi parlayacağını, ilçeyi nakış nakış işleyeceklerini dile getirdi. 

Diyadin Belediye Başkan Yardımcısı Salih Yaşar da tek amaçlarının vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade ederek, hiçbir gücün Türkiye'nin doğusuyla batısının kardeşliğini engelleyeceğini söyledi. 

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