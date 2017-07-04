Doğan:"Gençlerimizi ortada bırakamayız"

İzmit Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı bugün Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.

19 maddelik gündemin görüşülüp karara bağlandığı toplantıya AK Partili meclis üyeleri tam kadro katılırken, CHP’li meclis üyeleri 'Adalet Yürüyüşü'nde olmaları nedeniyle meclis toplantısına katılmadı. CHP’den sadece Grup Başkan Vekili Veli Beyaztaş meclis toplantısında hazır bulundu.

10-12 AĞUSTOS TARİHLERİNDE

Meclis toplantısında, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin İzmit Belediyesi’nin de yapmayı planladığı “Rumeli Kültür Turu” kapsamında Rumeli’den ilimize göç etmiş 65 yaş üstü 45 kişi ile birlikte dernek yönetiminden 4, belediyeyi temsilen 4 ve 1 sağlık personelinden oluşan 54 kişilik kafilenin 10-12 Ağustos tarihlerinde; Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan seyahatine katılanların masraflarının belediye tarafından karşılanmasıyla ilgili Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yazısı komisyona gitmeden oy birliğiyle kabul edildi.

60 KİŞİLİK HEYET

İzmit Belediyesi’nin TİKA(Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajanlı Başkanlığı) işbirliğiyle kardeş şehrimiz Bosna Hersek’in Travnik’e yaptırılan “15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı”nın 4-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak açılış törenine CHP’den ve AK Parti’den 5’er kişi olmak üzere 10’u meclis üyesi olmak üzere 60 kişilik belediye heyetinin katılmasıyla ilgili Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

İSVEÇ'TE EĞİTİM

KOGED(Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği) tarafından kurumlarda göçmenlerle çalışan personelin mesleki gelişimlerini arttırarak deneyimlerini başkaları ile paylaşmak amacıyla yürütülen “Göçmenlerle Çalışan Eğitmenlerin Mesleki Gelişim Eğitimi” AB projesi kapsamında 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde İsveç’te yapılacak eğitim programına İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri birim sorumlusu Asuman Sert’in görevlendirilmesiyle ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yazısı komisyona gitmeden oy birliğiyle kabul edildi.

ZARAR GÖREN HALK VE ŞEHİR

CHP Grup Başkan Vekili Veli Beyaztaş, MİA projesini yargıya taşımaları nedeniyle muhalefet şerhi koyduklarını belirtti. İzmit Belediye Başkan Doğan, MİA konusunda yeni hukuki zorluk yaklaşık 8 bin kişinin mağduriyetine yol açıyor. Yerlerini olanlar kullanmak istiyor. Şehir gelişmesi gerekiyor. MİA, yaklaşık 9 yıldır maalesef şehrin kullanımına açılmadı. Şehrin menfaatine olan proje gecikti. Zarar gören hak sahipleri ve şehir.” diye açıklama yaptı. CHP’lilerin muhalefet etmesi nedeniyle oy çokluğu ile kabul edildi.

SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ

Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) ile İzmit Belediyesi’nin ortak hizmet projesi çerçevesinde İzmit’te Tepeköy Egemenlik Caddesi’ndeki öğrenci yurdu ve Belsa Plaza B Blok’ta ortak proje yapılması ve gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılması için protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesiyle ilgili komisyon raporu görüşüldü. Teklif, CHP’lilerin muhalefetine karşın oy çokluğu ile kabul edildi. CHP’li Veli Beyaztaş, CHP’nin gündem maddesine muhalefet şerhi koymalarının gerekçelerini açıkladı: “Belediyenin eğitimi ve gençleri destekleme de yaptıkları faaliyetlerinde sonuna kadar arkasındayız. TÜGVA, çok düşük kira bedeliyle tahsis edildi. Bu vakfın bazı yöneticilerinin FETÖ örgütü suçlamasıyla tutuklanmıştır. Bu nedenle soru işaretiyle yaklaşıyoruz. Ne olacağı belli olmayan vakıflarla işbirliği yapılması yerine Milli Eğitim işbirliğinde yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Neden vakıfla işbirliği yapma ihtiyacı duyuluyor.”

VERDİĞİMİZ KARAR DOĞRU

CHP’li Beyaztaş’a cevap veren AK Partili İbrahim Bulut, “En temel hukuki ilke; suçların şahsiliği ilkesidir. Siyaseti ilkesel yapalım. ÇYDD ile ciddi ortak hizmet sunuluyor. Kamu kurumları ile STK’lar işbirliği içinde olur. İzmit Belediyesi’nin vakıflarla işbirliği içinde yapması doğrudur. Verdiğimiz kararda çok doğrudur.” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Doğan’da konuyla ilgili şunları söyledi:

“Vakıflar yüzyıllarca kamu hizmetleri yapmıştır. Batının yeni uyguladığı bu hizmetleri Osmanlı yüzyıllar önce başarıyla uygulamış. Vakfın içinde yanlış yapan varsa, devlet o kişilerle ilgili gereğini yapar. STK’lar işbirliği yapmak, çağdaş belediyecilik gereğidir. En büyük öğrenci sorunu barınma sorunudur. Belediyelerin yurt işletmeciliği yapamadığı geçmiş dönemlerde görüldü. Üniversite öğrenci kulüpleri ile ortak projeler yapıyoruz. Gençlerimizi ortada bırakamayız. Kaygı duyulacak bir şey yok; yapılanlar doğru çalışmalar. Bizim için ÇYDD’de ADD’de değerlidir. Belediyenin kuruşunu zarar ettirmeyiz. Yapılacak hizmet gençler için olacaktır. TÜGVA, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararı olan bir vakıftır. Güzel çalışmalar yapıldıkça, tedirginliğiniz ortadan kalkacaktır.” dedi. Komisyon kararı oy çokluğu ile kabul edildi.

OBEZİTE İLE MÜCADELE

Zonguldak Alaplı ilçesi Gümeli Belediyesi ile kardeş şehir olunmasıyla ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun raporu oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda obezite ile mücadele kapsamında toplumun tüm kesimleri ile özellikle de gençlerin spora yönlendirilmeleri bu konuda yapılması gereken araştırma, bilgilendirme çalışmalarının başlatılmasıyla ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim ve Gençlik ve Spor Komisyonlarının raporu oy birliğiyle kabul edildi.

UZATMA KARARI

Şehirden köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılacak çalışmalar hakkında komisyon tarafından çalışma yapılmasıyla ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun raporu ve İzmit Belediyesinin mahallelerde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek 5 mahalleden başlaması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılmasıyla ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun raporuyla ilgili süre uzatımı kararı alındı.

Gelecek ay toplantısının 1 Ağustos Salı günü 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.