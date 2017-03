Doğan,'Milletimiz en doğru kararı verecek'

Göreve geldiği ilk günden itibaren muhtarlarla düzenli şekilde bir araya gelmeye özen gösteren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 102 muhtarın katılımıyla aylık toplantısını gerçekleştirdi.

Belsa’daki meclis salonunda yapılan toplantıda muhtarların yanı sıra, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Müdürlüğü Koordinatörü ve aynı zamanda belediye meclis üyesi olan Mehmet Çetin, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de yer aldı.

MUHTARLAR, MAHALLENİN SESİ KULAĞI

Muhtarların her birinin istek ve şikâyetlerini belirttiği, yeni planlamaları yapıldığı toplantıda konuşan Başkan Doğan” muhtarlar, mahallerin gözü, kulağı, sesidir. Muhtarlarımızın sorunlarını dile getirmek, birbirimizden haberdar olmak, şehrimize sahip çıkmak ve şehrimiz için daha ne yapabiliriz diye kafa yormak gibi birçok amaç için bir araya geliyoruz. Toplantılar aynı zamanda da muhtarlarımızın birbiriyle ve belediye ekipleriyle daha fazla kaynaşmasını sağlıyor. Bu platformda herkes kendi düşüncesini özgürce ifade edebiliyor. Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşayabiliyoruz. Bu çok doğal bir durum. Çünkü bir anne, baba dünyaya getirdiği, hayat verdiği evladıyla farklı düşünebiliyor, zaman zaman çatışabiliyor. Ama biz bunun bilincinde olan bir belediyeyiz ve he türlü düşünceye ve yoruma saygı duyuyoruz.

HERŞEYE KARŞI ÇIKIYORLAR

102 mahallemiz var ve her birine eşit koşullarda hizmet götürüyoruz. Çok şükür mahallerimizin durumu iyi. Köyler de belediyemizin sorumluluk alanına girdikten sonra iki belediyeden birden hizmet almaya başladı. Büyükşehir Belediyemiz bir yandan, İzmit Belediyesi olarak biz biryandan mahallerimizi, köylerimizi hizmetle buluşturuyoruz. Ama bu hizmetleri sizlere çok görenler oldu. Vatandaşlarımızın, ülkemizin geleceği için hayırlı olan her şeye hayır diyen CHP, belediyelerin birleşmesi, köylerin mahalleye dönüştürülmesine de karşı çıkmıştı. Belediyeler birleşmesin diye sokaklara dökülen, yürüyüş yapan bu parti, şimdi de ülkemize çağ atlatacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine de hayır diyor. Her zaman olduğu gibi, milletimiz 16 Nisan’da da ülkesi ve kendisi için en doğru kararı verecektir” şeklinde konuştu.