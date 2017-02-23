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Doğantepe, Çınarlı ve Derbentspor kazandı

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Doğantepe, Çınarlı ve Derbentspor kazandı
Süper Lig A Grubu’nda Derince Belediye Demirspor ile Sultan Orhanspor’dan sonra Play-Off’a çıkacak üçüncü takım için en büyük adaylardan Doğantepespor, Çınarlıspor ve Derbentspor, hafta içinde oynanan maçları kayıpsız geçti.

Doğantepespor, sahasında Tavşancılspor’u 7-2 yendi. Derbentspor, Kandıra Belediyespor karşısında 3-0 galip geldi. Çınarlıspor ise Play-Off’u garantileyen Sultan Orhanspor’a deplasmanda 1-0 üstünlük sağladı.

DOĞANTEPE FARK ATTI
Süper Lig A Grubu’nda Play-Off’a çıkacak takımlar içinde en avantajlı konumda bulunan Doğantepespor, sahasında konuk ettiği geçen hafta kümede kalmayı garantileyen Tavşancılspor’u 7-2 mağlup etti. Rakibi karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta çok etkili bir futbol oynayan Bordo-Mavili ekip, Melih (3), Sevcan ve Özgür’ün attığı gollerle devreyi 5-1 önde bitirdi. Doğantepespor, son dakikalarda genç oyuncuları Muhammet ve Kerem ile iki gol daha buldu, maçtan 7-2 galip ayrıldı.

ÇINARLISPOR, DEPLASMANDA GALİP
İki hafta önce Derince Belediye Demirspor’u mağlup edip, Play-Off yarışında çok büyük avantaj sağlayan Çınarlıspor, geçtiğimiz cumartesi günü sahasında Tavşantepe’ye 4-1 yenilip, çok büyük şok yaşamıştı. Çınarlıspor, Play-Off yarışında iddiasını son haftaya taşımak adına ligin ilk yarısında sahasında 2-0 mağlup ettiği Sultan Orhanspor’u bu kez de plasmanda 1-0 yendi, umutlarını devam ettirdi. Yeşil-Beyazlı ekipte, bu maçta kırmızı kart cezalı Fevzi ile kadro dışı bırakılan Sergen Altıntaş yer almadı.

DERBENTSPOR’UN UMUDU SÜRÜYOR
Ligde son iki maçından 5 puan kaybeden, Play-Off yarışında çok büyük darbe yiyen Derbentspor,  önceki akşam sahasında konuk ettiği Kandıra Belediyespor’u 3-0 yendi, çok azda olsa Play-Off şanısın son maça taşıdı. Son iki hafta Başaranspor ve Tavşancılspor karşısında 5 puan kaybeden Kırmızı-Beyazlı ekip, iki maç aradan sonra Kandıra Belediyespor’u mağlup etti, Play-Off umutlarını sürdürdü. Derbentspor, pazar günü sahasında Doğantepespor ile karşılaşacak.

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