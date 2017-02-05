Doğantepe, Çınarlı’yı yakaladı:1-2

Süper Lig A Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Çınarlıspor ile Doğantepespor, önceki gün kozlarını Derince Stadı’nda paylaştı. Doğantepespor, bu zorlu deplasmanda rakibini 2-1 yendi, puanlarını eşitledi.

İLK YARI GOL OLMADI

Geçen hafta deplasmanda Derbentspor’a mağlup olan, Play-Off hattında eskisi kadar rahat olmayan Çınarlıspor, dün akşam Derince Stadı’nda konuk ettiği Doğantepespor’u yenip, yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyordu. Üst üste iki beraberlikten sonra geçen hafta Ç.Plajyoluspor’u yenen Doğantepe de, bu kritik deplasmanda kazanıp, Play-Off yarışına ortak olmak istiyordu. İlk yarıda Çınarlıspor rakibine göre daha üstündü. Ozan Kapar’ın şutu direkten döndü, devre golsüz tamamlandı.

ÖMER’İN HATASINDAN SERCAN GOLÜ ATTI

İlk yarısı golsüz biten maçta ikinci yarıda da iki takım çok fazla pozisyona giremedi. 67’de Çınarlıspor defans oyuncusu Ömer’in hatasından Sercan, Doğantepespor’u 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra konuk ekip, yine Çınarlıspor defansının hatasından yararlandı, Melih ile farkı ikiye çıkardı. Son dakikalara 2-0 yenik giren Çınarlıspor, uzatma dakikalarında yan toptan Sergen ile farkı bire indirmesine rağmen, eşitlik sayısını bulamadı, karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.