Doğantepe, defansını sağlama aldı

EMİRHAN’I TRANSFER ETTİ
Doğantepespor’un yeni transferi Emirhan önder, geçen hafta bir başka BAL takımımız Derince Belediye Demir ile anlaştığı açıklanmıştı. Bu takımda yaşadığı sorunlardan dolayı ayrılmak zorunda kalan tecrübeli isim, tercihi Doğantepespor’dan yana kullandı. Emirhan Önder, geçen yıl sezon başında Hereke Yıldızspor’da başlamış, daha sonra Yozgatspor’a gitmişti. Daha önce Kocaelispor’da birlikte BAL’da görev yapan Emirhan ile Murat Tiraki, bu kez Doğantepespor’un başarısı için ter dökecekler.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.