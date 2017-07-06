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Doğantepe, defansını sağlama aldı

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Doğantepe, defansını sağlama aldı
Bu sezon ilk kez yer aldığı BAL’da kalıcı olmak isteyen Doğantepespor, dış transferde kadrosun iki tecrübeli defans oyuncusu ile güçlendirdi. Bordo-Mavili ekip, Murat Tiraki’den sonra bir baka Kocaelispor patentli Emirhan Önder ile de anlaşma sağladı.

EMİRHAN’I TRANSFER ETTİ

Doğantepespor’un yeni transferi Emirhan önder, geçen hafta bir başka BAL takımımız Derince Belediye Demir ile anlaştığı açıklanmıştı. Bu takımda yaşadığı sorunlardan dolayı ayrılmak zorunda kalan tecrübeli isim, tercihi Doğantepespor’dan yana kullandı. Emirhan Önder, geçen yıl sezon başında Hereke Yıldızspor’da başlamış, daha sonra Yozgatspor’a gitmişti. Daha önce Kocaelispor’da birlikte BAL’da  görev yapan Emirhan ile Murat Tiraki, bu kez Doğantepespor’un başarısı için ter dökecekler.

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