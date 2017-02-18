Doğantepe, Dilovası’ndan Özgür Tınaz’ı transfer etti

Süper Lig A Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Doğantepespor, Dilovası Belediyespor’un forvet oyuncusu Özgür Tınaz’ı aldı.

Son iki yıldır Dilovası Belediyespor’da forma giyen Özgür Tınaz, takımının Play-Off umudunun kalmaması üzerine Doğantepespor’a transfer oldu. Özgür Tınaz, daha önceki yıllarda İzmit Belediye ve Ç.Plajyoluspor takımlarında da forma giymişti.