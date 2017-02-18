Doğantepe, Dilovası’ndan Özgür Tınaz’ı transfer etti

Son iki yıldır Dilovası Belediyespor’da forma giyen Özgür Tınaz, takımının Play-Off umudunun kalmaması üzerine Doğantepespor’a transfer oldu. Özgür Tınaz, daha önceki yıllarda İzmit Belediye ve Ç.Plajyoluspor takımlarında da forma giymişti.
Son iki yıldır Dilovası Belediyespor’da forma giyen Özgür Tınaz, takımının Play-Off umudunun kalmaması üzerine Doğantepespor’a transfer oldu. Özgür Tınaz, daha önceki yıllarda İzmit Belediye ve Ç.Plajyoluspor takımlarında da forma giymişti.
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