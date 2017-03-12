Doğantepe farklı başladı:4-0

Bu sezon Süper Lig’in iki başarılı takım Doğantepespor ile Seka Doğanspor, Play-Off’un ilk maçında kozlarını paylaştı.

Gruplarını üçüncü sırada bitiren iki takımın maçında kazanan ev sahibi Doğantepespor oldu. Bordo-Mavili ekibin gollerini Özgür (2), Melih ve Volkan attı.

İLK YARI DOĞANTEPE 1-0 ÖNDE

Doğantepe Ömer Halil Demir Stadı’nda oynanan maçta ilk yarım saatte iki takımda dengeli bir oyun ortaya koydu. Doğantepespor, maçın ilk yarısının sonlarına doğru Orhan’ın ortasında, Dilovası Belediyespor’dan yeni transferi Özgür’ün kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti, devre de bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında Furkan’ın ortasında Melih, topu filelere gönderdi, sokar 2-0 oldu. Seka Doğanspor’un bir şutunun direkten döndüğü pozisyonda farkı 1’e indirme şansını kullanamadı.

DOĞANTEPE ÇOK DA KAÇIRDI

Bordo-Mavili ekip, skoru 2-0 yaptıktan sonra çok net fırsatlarda buldu, oyun disiplininden kopan Seka Doğanspor, direncini de yitirdi. Tolga’nın ortasında Özgür kendisini ikinci, takımın üçüncü golünü attı. Son gol stoper Volkan’dan geldi. Maçın son bölümlerde Doğantepespor Orhan, Özgür ve Melih ile fırsatları kullanamadı, kaleci Hasan oldukça başarılıydı. Bordo-Mavili ekip Play-Off7un ilk maçını farklı skorla kazandı, Çarşamba akşamı Sultan Orhan ile oynayacakları maça da moralli çıkacak.