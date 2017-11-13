Doğantepe ilk acıyı tattı
BAL’da heyecan 8’inci hafta maçları ile devam etti.
11.Grup’ta müthiş performans gösteren, son iki maçında şampiyonluk yarışı yapan Gebzespor ve Maltepespor’u deviren Doğantepespor, bu kez grubun bir diğer iddialı takımı Kartal Bulvarspor’a konuk oldu. Bordo-Mavili ekip, bu kez çok kötü bir futbol sergiledi, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
DERİNCE AŞ İLK GALİBİYETİ ALDI
Geçen yıl 3.Lig’den düşen, BAL’da ilk haftalarda hayal kırıklığı yaratan Derince AŞ, 7 maçta galibiyeti bulunmuyordu. Sarı-Lacivertli ekip, BAL’da ilk galibiyetini önceki gün Bursa deplasmanında Zaferspor karşısında aldı, rakibine 2-1 üstünlük sağladı. Derince AŞ, bu galibiyetle ilk kez düşme potasının üzerine çıktı. 9.Grupta sezona iyi başlamayan çayırovaspor da bir türlü istikrarlı sonuçlar alamıyor. Kırmızı-Lacivertli ekip, evinde Şile Yıldızspor’a 1-0 mağlup oldu.
GEBZESPOR SAHASINDA BERABERE BELEDİYE DERİNCE İSE MAĞLUP
11.Grup’ta haftaya lider giren Gebzespor, pazar gününü sahasında Beylikdüzüspor ile oynayacağı maçla geçirdi. Geçen hafta takipçisi Maltepespor’a 3 puan fark yapan Mor-Beyazlı ekip, Beylikdüzüspor maçını da kazanıp, puan farkını korumak istiyordu. Ancak 1-1 biten maçta temsilcimiz çok önemli iki puan kaybetti, Maltepe’nin kazanmasıyla da puan farkı 1’e indi. Belediye Derincespor ise Balıkesir deplasmanında Ayvalıkgücüspor’a 2-1 yenildi, düşme potasına biraz daha yaklaştı.
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