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Doğantepe, Kartepe sınavında

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Doğantepe, Kartepe sınavında
Derince Belediye Demirspor yenilgisi ile ilk iki yarışında çok büyük darbe yiyen Doğantepespor, hala Nusretiyespor’un 3 puan önünde yer alıyor.

Bordo-Mavili ekip, Arslanbey Stadı’nda konuk olacağı Kartepe belediyespor’u yenip, son maça avantajlı girmek istiyor. Maçın başlama saati 17.00. Süper Lig Play-Off’ta yarıştan çok erken kopan Sultan Orhanspor da, deplasmanda Seka Doğanspor’a konuk olacak.

KULAĞI DA DERBENT’TE OLACAK
17 puanla ikincvi sırada bulunan Doğantepespor, Kartepe Belediyespor ile oynayacağı maçı kazanıp, diğer taraftan da Derbent’te oynanacak Nusretiye-derince demir maçından gelecek sonucu bekleyecek. Doğantepe kazanır, Nusretiye puan kaybederse Bordo-Mavili ekip, son haftayı beklemeden BAL’a çıkışını ilan edecek. Kartepe Belediyespor, son hafta deplasmanda Seka Doğanspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Mavi-Yeşilli ekip, bu kez Doğantepe karşısında kazanmak istiyor.
 

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