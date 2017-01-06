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Doğantepe-S. Orhan maçı yarına alındı

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Doğantepe-S. Orhan maçı yarına alındı
Süper Lig A Grubu’nda cumartesi günü Doğantepespor ile Sultan Orhanspor arasında Doğantepe Stadı’nda 17.00’de oynanması gereken karşılaşma Tertip Komitesi tarafından günü ve saati değişti.

Tertip Komitesi, maçın bugün Doğantepe Şehit Ast.Ömer Halis Özdemir Stadı’nda 15.00’de oynanacağını açıkladı.

DOĞANTEPE, K.BIRLIK’TEN FURKAN YUSUF’U ALDI

Süper lig A Grubu’nda son haftalardaki çıkışı ile dikkat çeken, Play-Off yarışında iddialı konuma gelen Doğantepespor, kadrosuna takviye yaptı. Bordo-Mavili ekip, iki yıl önce 1937 Sekaspor’dan Kocaeli Birlikspor’a giden orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Furkan Yusuf Akalan’ı transfer etti. Genç, oyuncu bugünkü Sultan Orhanspor maçın kadrosunda yer alacak.

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