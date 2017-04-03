Doğantepe seriye devam: 2-4

Süper Lig Play-Off’un lideri Doğantepespor, hız kesmeden yoluna devam ediyor.

Son iki maçını kazanan Bordo-Mavili ekip, dün akşamda Kavaklı Stadı’ndaki maçta Seka Doğanspor’u 4-2 yendi, 3’de 3 yapıp, liderliğini korudu.

SEKA DOĞAN İKİ KEZ ÖNE GEÇTİ

Play-Off’un en genç takımlarından Seka Doğanspor, lider Doğantepespor karşısında çok iyi mücadele etti. Maçın hemen başında da genç yeteneği Yakupcan’ın golüyle 1-0 öne geçti. Doğantepespor, 37’de Furkan’ın penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı, devre de 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısında Seka Doğanspor tecrübeli oyuncusu Coşkun ile yeniden öne geçti.

DOĞANTEPESPOR’UN SON 15 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞÜ

Hafta içinde zorlu Nusretiyespor maçında çok iyi mücadele eden, çok efor harcayan Doğantepespor, Seka Doğanspor karşısında son 15 dakikada 2-1 geriye düşmesine rağmen, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Bu sezonun flaş ismi forvet oyuncusu Melih, 75, 77 ve 90’da attığı gollerle takımına 3 altın puan kazandıran isim oldu. Seka Doğanspor Teknik Sorumlusu Yaşar Çetindemir’in, maçın hakemi Metin Ataş’a çok yoğun tepkisi vardı.