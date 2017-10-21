Doğantepe ve Belediye Derince sahasında, Gebze deplasmanda

11’inci grupta ilk 4 maçını kazanan Gebzespor, İnegöl deplasmanında Kurtuluşspor ile oynuyor. Bu grupta yer alan bir diğer temsilcimiz Doğantepespor ise 17 ağustos Stadı’nda Bursa’nın bir diğer temsilcisi Zaferspor’u konuk edecek. 9.Grup’ta bulunan Belediye Derincespor evinde İzmir Çiğli Belediyespor’u ağırlayacak.

GEBZESPOR 5’TE 5 PEŞİNDE

Son iki yıldır çok büyük bütçelerle lige giren, 3.Lig hedefine bir türlü ulaşamayan Gebzespor, bu sezon ekonomik yönden küçülmeye gitmesine rağmen lige çok iyi başladı, 4’te 4 yaptı. Mor-Beyazlı ekip, 5’inci hafta maçında da bugün İnegöl deplasmanında Kurtuluşspor ile oynuyor. Gebzespor 4 puanlı rakibini yenip, 5’de 5 yapıp, rakipleriyle puan farkını açmak istiyor. Geçen yıl 3.lig’den düşen, BAL’da ilk 4 maçta hayal kırıklığı yaratan Derince AŞ ise ilk puanlarını bugün Sapanca deplasmanında almaya çalışacak.

DOĞANTEPESPOR, 17 AĞUSTOS’TA BURSA ZAFERSPOR İLE OYNUYOR

İlk kez yer aldığı BAL’da çok başarılı maçlara imza atan Doğantepespor, geçen hafta da deplasmanda Karasuspor’u 3-0 mağlup etti, grupta 4’üncü sıraya yükseldi. Bordo-Mavili ekip, daha önce Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacağı açıklanan, hafta içinde 17 Ağustos Stadı’na alınan maçta Bursa temsilcisi Zaferspor’u konuk edecek. Diğer takımlara göre daha küçük bütçeyle çok önemli işlere imza atan Doğantepespor, 15.00’te başlayacak maçı da kazanıp, çıkışını sürdürmek isteyecek.

BELEDİYE DERİNCE’NİN KONUĞU İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYESPOR

Bir yıl aradan sonra çıktığı BAL’da bu kez kalıcı olmak isteyen Belediye Derincespor, sezona Manisa deplasman yenilgisi ile başladıktan sonar çıktığı iki maçı da kazanıp, çok önemli bir çıkış yakaladı. Sarı-Lacivertli ekip, bu çıkışını yarın sahasında oynayacağı İzmir Çiğli Belediyespor karşılaşması ile devam ettirmek istiyor. Derince Doğal Çim sahadaki karşılaşma 15.00’te başlayacak. Bu gruptaki bir diğer temsilcisi Çayırovaspor da, İzmir deplasmanında Bornova Yeşilovaspor ile oynayacak.

