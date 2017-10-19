Doğantepe yine 17 Ağustos’ta

FUTBOLCULAR 17 AĞUSTOS’U İSTİYOR

Bu sezon BAL’da ilk yılını yaşayan, lige de çok iyi başlangıç yapan Doğantepespor, iç saha maçlarını hangi sahada oynayacağı konusunda tam karar veremedi. Bordo-Mavili ekibin, hafta başında Bursa Zaferspor maçının Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacağı açıklanmıştı. Doğantepespor Yönetim Kurulu maçın 17 Ağustos Stadı’nda oynamak için hafta içinde Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu. Doğantepespor’un başvurusunu kabul eden Federasyon maçı 17 Ağustos Stadı’na aldı. Karşılaşma pazar günü 15.00’de başlayacak. Maçın 17 Ağustos Stadı’na alınmasını futbolcuların istediği öğrenildi.

KELEŞ, “DAHA DA İYİ OLACAĞIZ”

Geçen yıl Doğantepespor’u BAL’a taşıyan, bu sezonda takımın başında yer alan, son derece de başarılı olan Teknik Sorumlu Naci Keleş, takımının ilk 5 haftadaki performansından oldukça memnun. Keleş, bazı eksiklerini olduğunu belirterek, “Ben takımımın başarılı olacağına, üst sıraları zorlayacağına inanıyordum. Bası eksiklerimiz var. Geçişleri çok iyi yapıyoruz, dönüşler de sıkıntımız var. Bunu da çözeceğiz. Çok karakterli bir futbolcu kadromuz var. Kestel maçına çok üzülüyorum, farklı kazanacağımız maçta berabere kaldık” dedi.

