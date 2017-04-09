Doğantepe zorlanmadı:3-0

Süper Lig Play-Off’ta zirvede yer alan Doğantepespor, dün sahasında konuk ettiği Doğantepespor karşısında rahat bir galibiyet aldı, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı, BAL’a bir adım daha yaklaştı.

PERDEYİ ÖZGÜR AÇTI

Play-Off’ta son üç maçını kazanan Doğantepespor, dünde yarıştan kopan Sultan Orhanspor ile karşılaştı. Maçın ilk 20 dakikası denk geçti. İlk yarının son bölümlerinde rakip kalede çok büyük baskı kuran Doğantepespor, Melih, Enes ve Orhan ile fırsatlar buldu, Enes Sülün’ün bir şutu da direkten döndü. İlk yarının son dakikasında Enes Sülün ortaladı, Özgür vurdu, bu golle Doğantepe devreyi 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Orhan ve Sercan’ın uzaktan şutları ile farkı açan Bordo-Mavili ekip, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

SULTAN ORHAN EKSİK GELDİ

Geçen hafta sahasında Derince Belediye Demirspor’a 3-0 kaybeden, yarışa havlu atan Sultan Orhanspor da, bu maçta iki önemli oyuncusu Mehmet ve Mesut da kırmızı kart görmüştü. Turuncu-Lacivertli ekipte, ayrıca cezalı Fikret Özcan da tribündeydi. Yarıştan erken kopan Sultan Orhanspor’da, Dilaver, Oğuzhan Kaval ve Mete gibi önemli isimler de kadroda yoktu. Genç oyuncularla takviyeli maça çıkan Sultan Orhan, farklı mağlubiyetten kurtulamadı.