Doğantepe’de futbol yok, heyecan vardı

Süper Lig Play-Off’ta BAL’a yükselecek takımın belirleneceği maçta Doğantepespor ile Derince Belediye Demirspor, çok önemli bir karşılaşmaya çıktı. Rakibinin iki puan önünde bulunan Doğantepespor, kendi sahasında oynayacağı maçı kazanması halinde BAL’a çıkmayı garantileyecekti. Derince Belediye Demirspor’un da mutlak puan alması gereken bir maçtı.

Play-Off’un ilk maçında Derince’de ki karşılaşma 3-3 sona ermişti. Önceki akşamki maçında çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyordu. Doğantepe, bu sezon hizmete açılan, ancak sahanın enine küçük olması yüzünden çok eleştirilen kendi stadında, taraftarının desteğiyle maça başladı. Sezon başında bu sahada Doğantepe’nin hazırlık maçını izlemiş, sahanın ebatlarının küçük olduğunu görünce, doğrusu buraya resmi müsabaka verileceğini hiç düşünmemiştim. Çarşamba akşamı Doğantepe Stadı’nda bir amatör maça göre çok büyük kalabalık vardı. Herhalde maçı izleyen herkes benim gibi düşünmüştür. Bu sahaya nasıl maç verilir diye…

Bu sahada oynanan bir karşılaşmada teknik analiz yapmak çok doğru olmasa gerek. Bende çok fazla maçın teknik analizine girmeyeceğim. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Doğantepespor gibi kanatları kullanan, tempolu bir takımın bu sahada oynaması kesinlikle avantaj değil.

Doğantepespor son haftalardaki ideal on biri ile sahaya çıktı. Kalede Onur, Ömer Aşık yine sağ bekte. Solda Sercan, iki stoper Ogün ve Volkan. Ogün, maçın hemen başında sakatlandı, yerine Adem girdi. Orta sahada tek ön liberolu sistemde Oğuzhan, hemen önünde Orhan ve Furkan, iki kanatta Ercan ve Enes Sülün, en uçta Melih oynadı. Doğantepespor’un oyuncu profili hücum futboluna çok yatkın. Orta sahada sadece Oğuzhan defansif özelliği var. Hatta iki beki Ömer Aşık ve Sercan da daha önce orta sahada ve kanatta oynayan oyuncular. Zaten Play-Off’un da en çok gol atan takımı.

Derince Belediye Demirspor’da geçtiğimiz hafta sonu Kartepe’yi 2-0 yendikleri maçta tek değişiklik orta sahada Anıl’ın yerine Gökhan Özkanlı vardı. Aslında Demirspor’a baktığımızda da oyuncu yapısının hücum oynamaya daha yatkın olduğunu görüyoruz. Onlarında iki beki Furkan Aydoğdu ve M.Ali, kanat oyuncuları. Orta sahada iki ön libero, oyunu iki yönlü oynayabilen Gökhan Şahin ve Gökalp, kanatlarda Fatih Güler ve Gökhan Özkanlı. Forvette Ümit, hemen arkasında Yiğitali.

Hücum oyuncularından kurulu bu ligin en iyi iki takımının, büyük bir sahada oynaması, futbol açısından izleyenlere çok daha keyif verirdi. Özellikle son haftalarda ki formundan dolayı Doğantepespor’u, spor severlerin izlemesini çok isterdim.

Maçın hemen başlarında ilk fırsatları konuk ekip Derince Belediye Demirspor buldu. Bu sahada iki takımda nasıl oynaması gerektiğine iyi çalışmışlar. Uzun toplarla rakip ceza sahası içinde karambol yaratıp, golü bulmak. Derince, ilk 10 dakikada Ümit’in kafayla indirdiği pozisyonlarda Fatih Güler’in ilk vuruşunu kaleci Onur kornere attı, ikincisi ise auta gitti.

Doğantepespor, bu sahada genellikle zayıf takımlarla oynamış, farklı skorlarla kazanmıştı. Bu kez dersine iyi çalışmış, rakibine önlem alan Derince Belediye Demirspor vardı. Bir kere iki stoperi Mustafa Çelik ile Muhammet Burak hava toplarına çok hakimdiler, Doğantepe’nin hem cepheden, hem de yandan gelen yüksek toplarda çok başarılıydılar. Doğantepe, defanstan dönen topları alıp, hücum yapması gerekiyor. İlk yarıda böyle bir pozisyonda Volkan’ın şutu vardı, başka da pozisyona üretemedi.

Maçın ilk yarısında gole daha çok yakın olan taraf Derince Belediye Demirspor, korner atışından golü de buldu. Yiğitali’ni kullandığı kornerde, bu dakikaya kadar ceza sahası dışında tüm hava toplarını alan Ümit, arka direkte unutulunca, kafayla topu filelere gönderdi. İlk yarının son bölümlerinde Doğantepe baskı kurar gibi oldu. Bir pozisyonda Melih, arkası dönük ceza sahası içinde topu göğsü ile önüne alışı klas bir hareketti, vuruşunu kaleci Ahmet inanılmaz çıkardı.

Maçın ilk ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Doğantepespor, ikinci yarıda oyunu rakip kaleye yıktı. İlk tehlikeli atak yine Derince Demirspor’dan geldi. Belki de maçın tek organize atağında Yiğitali-Gökhan Şahin paslaşmasında, Yiğiali’nin Fatih Güler’in önüne attığı pozisyonda bu oyuncunu şutu sonuç getirmedi. Hemen arkasında Enes Sülün’ün pasında Melih ceza sahası içinde vurdu, top Demirspor direğinden geri geldi.

Maçın 50 ile 65’inci dakikalar arasında Doğantepe, oyunu Derince Demirspor ceza sahasına yıktı. Kalecisi Onur’un degajında, Demirspor’un stoperi Muhammet Burak ile kaleci Ahmet topu birbirine bıraktı, Ahmet son hamleye topa müdahale etti, elinden seken topu Orhan boş kaleye attı, skora da eşitlik geldi.

Maça 1-1’lik eşitlik geldikten sonra, iki takımda durdu, beraberliğe razı bir havadaydı. Son bölümlerde yenecek bir golü de çıkarmak zor olacaktı. Doğantepe, son dakikada Orhan ile bir fırsatı kullanamadı. Maçın hakemi Tolga Güldibi, 4 dakika uzatma gösterdi. Uzatma dakikaları oynanırken, sahneye Yiğitali çıktı. Genç oyuncu, oyuna son 15 dakika giren Anıl’a öyle bir pas attı ki, elinle atsan bu kadar olurdu. Anıl, Ömer Aşık’ın önünde çaprazdan ceza sahası girip, topu tavana astı. Golden sonra Doğantepe Stadı’nda sessizlik vardı. Doğrusu kimse bu golü beklemiyordu. Bu gol belki Doğantepe’nin BAL umutlarını bitirmedi, son iki maça bıraktı, ama Derince Belediye Demirspor’a hayat verdi.

Maçın hakemi Tolga Güldibi için zor bir karşılaşmaydı. Tansiyonu çok yüksek maçta, daha ilk dakikalarda herkes hakemi baskı altına almaya çalıştı. Tolga Güldibi, birkaç faul pozisyonu dışında iyi yönetti. Bazı futbolcular kötü niyetliydi, hakemi zor durumda bırakacak davranışlarda bulundular.