Doğantepe’de ilk Play-Off maçı

Bu sezon Süper Lig’in iki başarılı takım Doğantepespor ile Seka Doğanspor, Play-Off’un ilk maçında kozlarını paylaşacak.

Gruplarını üçüncü sırada bitiren iki takım, yeni açılan Doğantepe Şehit Ö.Halis Demir Stadı’nda karşılaşacak. İlk kez Play-Off maçının oynanacağı Doğantepe Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da start alacak.

DOĞANTEPE GALİBİYET BEKLİYOR

Üç yıl aradan sonra yeniden Play-Off’a yükselen Bordo-Mavili ekip, bu kez çok daha iddialı. Sezon başında kadrosunu genç oyuncularla takviye yapan, yeni bir takım kuran Doğantepespor Uğur Soykan ile başladığı ligde, daha sonra takımın başına Naci Keleş’i getirdi. Naci Keleş’ten sonra çok iyi performans yakalayan Doğantepespor, A Grubu’nu üçüncü sırada bitirdi. Ara transferde Kocaeli Birlik’ten Furkan, Dilovası’ndan Özgür ve Tavşantepe’den Orhan’ı alan Doğantepe, Play-Off’a da galibiyetle başlamak istiyor.

SEKA DOĞANSPOR MÜTEVAZİ

Play-Off’un değil, belki de Süper Lig’in en az bütçeli takımı olan Seka Doğanspor, B Grubu’nda gösterdiği müthiş performansla ismin Play-Off’a yazdırdı. Çok genç oyuncularla ligde mücadele eden Seka Doğanspor, Play-Off öncesinde de forvet oyuncusu Yunus’u Muğla’ya verdi, kaleci Yusuf’u ise kadro dışı bıraktı. Play-Off takımları arasında kadrosuna takviye yapmayan tek takım olan Kırmızı-Yeşilli ekip, rakiplerine de kolay teslim olmak istemiyor.