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Doğantepe’de kazanan yok:2-2

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Doğantepe’de kazanan yok:2-2
Süper Lig A Grubu’nda son haftaların iki başarılı takımı Doğantepespor ile Sultan Orhanspor arasında Doğantepe Ömer Halis Demir Stadı’nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

İki hafta önce bu sahada lider Demirspor’a ilk yenilgiyi tattıran Doğantepespor, Sultan Orhanspor karşısında 90’ıncı dakikada Adem’in ayağından penaltıyı atışı değerlendiremedi, galibiyet şansını kullanamadı.

KANPARA, ÜÇ PENALTI VERDİ
Doğantepespor ile Sultan Orhanspor arasında oynanan maç çok büyük çekişmeye sahne oldu. Maçın hakemi Enes Kanpara, ikisi ev sahibi Doğantepe’nin lehine olmak üzere, üç penaltı verdi. 26’ncı dakika ev sahibi Doğantepe, Adem’in penaltıdan attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Sultan Orhanspor, Mehmet’in 68’de penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. 

ADEM, SON DAKİKADA PENALTIYI DIŞARI ATTI
4 dakika sonra aynı oyuncu serbest atıştan takımını 2-1 öne geçirdi. 84’de bu kez Doğantepe serbest  atış kazandı, yan topta Volkan  topu filelere gönderdi, maça eşitlik geldi. 90’ıncı dakikada Doğantepespor galibiyete çok yaklaştı. Maçın hakemi Enes Kanpara, Sultan Orhansporlu Kutay’ın, Melih’e yaptığı harekete penaltı düdüğü çaldı. Atışı Adem kullandı, topu dışarı attı, maçta 2-2 sona erdi.

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