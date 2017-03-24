Doğantepe’de önemli buluşma

Süper Lig Play-Off’un bir diğer önemli buluşmasında da Doğantepespor ile Kartepe Belediyespor karşılaşacak.

4’er puanlı iki takımın Doğantepe H.Ömer Demir Stadı’ndaki maçında kazanan takım üst sıralar için iddialı konuma gelecek.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ 19.00’A ALINDI

Doğantepespor ile Kartepe Belediyespor arasında daha önce açıklanan haftalık programa göre maçın başlama saati 17.00 olarak belirtilmişti. Tertip Komitesi, maçın başlama saatini 19.00 olarak değiştirdi. Geçen hafta deplasmanda Derince Belediye Demirspor karşısında iki kez öne geçtiği maçta sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Doğantepespor, ilk iki için iddialı takımlar arasında yer alıyor. Son maçında Seka Doğan’ı yenen Kartepe’de, bu zorlu maçtan puan alıp, çıkışını sürdürmek istiyor. Doğantepespor da cezalı Adem yok.