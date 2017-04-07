Doğantepe’de tarihi maç

Doğantepe H.Ömer Demir Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak.
SULTAN ORHAN İLE OYNUYOR
Doğantepespor, Play-Off’ta tek yenilgisini aldığı Sultan Orhanspor’u konuk edeceği maça kilitlenmiş durumda. Play-Off’ta oynadığı son üç maçı kazanan Doğantepespor, üçüncü sırada bulunan Nusretiyespor’a 5 puan fark yaptı. Bordo-Mavili ekip, ilk maçta Gebze’de 1-0 yenildiği rakibi karşısında kazanması durumunda Nusretiye ile Kartepe’nin de puan kaybetmesi halinde son iki maç öncesinde BAL’a çıkmayı garantileyecek. Doğantepesporlu taraftarlarında yarınki karşılaşmaya çok büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
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