Doğantepe’de tarihi maç

Süper Lig’de son maçta grubunu üçüncü bitirip, ismini Play-Off’a yazdıran Doğantepespor, Play-Off’ta müthiş performans gösteriyor, bugünde sahasında Sultan Orhanspor’u yenmesi halinde BAL’a çıkma yolunda çok önemli bir avantaj sağlayacak.

Doğantepe H.Ömer Demir Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak.

SULTAN ORHAN İLE OYNUYOR

Doğantepespor, Play-Off’ta tek yenilgisini aldığı Sultan Orhanspor’u konuk edeceği maça kilitlenmiş durumda. Play-Off’ta oynadığı son üç maçı kazanan Doğantepespor, üçüncü sırada bulunan Nusretiyespor’a 5 puan fark yaptı. Bordo-Mavili ekip, ilk maçta Gebze’de 1-0 yenildiği rakibi karşısında kazanması durumunda Nusretiye ile Kartepe’nin de puan kaybetmesi halinde son iki maç öncesinde BAL’a çıkmayı garantileyecek. Doğantepesporlu taraftarlarında yarınki karşılaşmaya çok büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

