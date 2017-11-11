Doğantepe’den bir zafer daha bekliyoruz

11.Grup’ta müthiş performans gösteren, son iki maçında şampiyonluk yarışı yapan Gebzespor ve Maltepespor’u deviren Doğantepespor, bu kez grubun bir diğer iddialı takımı Kartal Bulvarspor’a konuk oluyor. Lider Gebzespor evinde Beylikdüzüspor ile karşılaşacak. 9.Grup’ta yer alan Belediye Derincespor ise Balıkesir deplasmanında Ayvalıkgücüspor ile oynuyor. Çayırovaspor evinde, Derincespor AŞ’de günü deplasmanda geçirecek.

DOĞANTEPESPOR KARTAL’DA

Bu sezon ilk kez yer aldığı BAL’da müthiş bir çıkış yakalayan, yenilgi yüzü görmeyen Doğantepespor, son iki maçında liderlik koltuğunda oturan Gebzespor ve Maltepespor’u yenerek zirve yarışına da ortak oldu. Bordo-Mavili ekip, bu kez grubun bir diğer iddialı takımı Kartal Bulvarspor’a konuk oluyor. 15’er puanla üçüncü ve dördüncü sırayı paylaşan iki takımın mücadelesinde kazanan üst sıralar için oldukça iddialı konuma gelecek. Doğantepespor’da Sercan’ın sakatlığı sürüyor. Serkan Recep’in ise durumu netlik kazanmadı.

GEBZESPOR KOLTUĞUNU KORUMANIN PEŞİNDE

11.Grup’ta haftaya lider giren Gebzespor, günü sahasında Beylikdüzüspor ile oynayacağı maçla geçirecek. Bu sezon 3.Lig hedefine ulaşmayı çok isteyen Mor-Beyazlı ekip, Beylikdüzüspor engelini de kayıpsız geçip, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Gebze Alaeddin Kurt Stadı’ndaki maç 14.00’te başlayacak. 9.Grup’ta geçen hafta çok iyi oynadığı maçta lider Modafenspor karşısında son dakika golüyle 1 puanı kurtaran Belediye Derincespor ise Balıkesir deplasmanına çıkıyor, Ayvalıkgücüspor’a konuk olacak.

