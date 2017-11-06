Doğantepe’nin bileği bükülmüyor:2-1

Bu sezon ilk kez yer aldığı BAL’da müthiş performans gösteren Doğantepespor, dün sahasında lider Maltepespor’u son dakika golüyle 2-1 yenip, zirve yarışında iddialı konuma geldi. Bordo-Mavili ekip, 11’inci grupta yenilgisi olmayan tek takım. Gebzespor, deplasmanda Beylerbeyi’ni yendi, bir hafta sonra yeniden koltuğu devir aldı. Belediye Derincespor da son dakikada attığı golle lider Modafenspor’dan 1 puanı kurtardı.

90+5’DE MELİH ATTI

Bu sezon ilk kez yer aldığı BAL’da çok başarılı olan, yenilgi yüzü görmeyen Doğantepespor, geçen hafta kent derbisinde deplasmanda Gebzespor’u 1-0 yenip, zirve yarışına ortak olmuştu. Pazar günü de bu kez Maltepespor’u konuk eden Doğantepespor, Melih Kılıç’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maltepespor, ilk yarının sonlarına doğru bulduğu golle skora eşitlik geldi, devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Doğantepe Melih, Furkan ve İsmail ile girdiği fırsatları değerlendiremedi. 90+5’de kalecinin hatasını değerlendiren Melih Kılıç, topu boş kaleye gönderdi, Doğantepespor’a 3 puan getiren golü attı.

BELEDİYE DERİNCE 1 PUAN’I SON DAKİKADA KURTARDI

BAL 9.Grup’ta yer alan Belediye Derincespor, sahasında grubun lideri Modafenspor’u ağırladı. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Belediye Derincespor, son dakikada Emir Subaykan’ın attığı golle beraberliği kurtardı. 11.Grupta geçen hafta liderliği Maltepespor’a kaptıran Gebzespor, dün deplasmanda Beylerbeyispor’un konuğu oldu. Mor-Beyazlı ekip, Maltepespor’un yenildiği haftada deplasmanda kazandı, bir hafta aradan sonra yeniden koltuğu geri aldı. Derince AŞ, 7’inci maçında da kazanamadı, sahasında Karasuspor ile 2-2 berabere kaldı. Çayırovaspor ise Soma deplasmanından puansız döndü.