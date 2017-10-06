Doğantepe’nin maçı yarın

Daha önce pazar günü Doğantepe Ömer Halisdemir Stadı’nda oynanacağı açıklanan Doğantepespor-Kestelspor maçı yarına alındı. Maçın sahası da değişti, karşılaşma 17 Ağustos Stadı’nda 15.00’de başlayacak. Çayırova ve Derince AŞ’de maçlarını bugün oynayacak.

DOĞANTEPE MAÇI 17 AĞUSTOS’TA

Bu sezon ilk kez yer aldığı BAL’a çok iyi başlayan, iki maçta 4 puan toplayan Doğantepespor, üçüncü hafta maçında bugün Bursa Kestelspor ile oynuyor. Daha önce Pazar günü Doğantepe Ömer Halisdemir Stadı’nda oynanacağı açıklanan karşılaşma yarına alındı. Doğantepespor teknik heyetinin isteği üzerine karşılaşma 17 Ağustos Stadı’nda oynanacak. Doğantepespor, geçen hafta bu sahada kent derbisinde Derince AŞ’yi 4-1 mağlup etmişti. Doğantepespor’da cezası biten yeni transfer Onur Türk takımdaki yerini alacak. Nijerya’dan alınan Emmanuel Ikechukwu’nun da lisansının çıkması halinde kadroda yer alması bekleniyordu.

ÇAYIROVASPOR EVİNDE, DERİNCE AŞ DEPLASMANDA

BAL’da yer alan diğer takımlarımızdan Çayırovaspor ile Derince AŞ’de maçlarını yarın oynayacak. 9’uncu grupta geçen haftayı bay geçen Çayırovaspor, günü deplasmanda Kartalspor ile oynayacağı maçla geçirecek. 11’inci grupta ilk iki maçından puan alamayan, geçen yıl 3.Lig’den düşen Derince AŞ, bu kez ilk puanlarını deplasmanda Beylerbeyispor karşısında almaya çalışacak. Bu maçın başlama saati 13.30. BAL’da diğer temsilcilerimizden Belediye Derincespor haftayı bay geçerken, Gebzespor pazar günü deplasmanda Adapazarıspor ile oynayacak.

