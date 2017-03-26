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Doğantepe’nin niyeti çok ciddi: 4-1

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Doğantepe’nin niyeti çok ciddi: 4-1
Bu sezon Süper Lig’in en başarılı takımları arasında gösterilen Doğantepespor, Play-Off’ta da ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.

Bordo-Mavili ekip, dün akşamda sahasında konuk ettiği Kartepe Belediyespor’u her iki yarıda attığı ikişer golle 4-1 yendi, ikinci sıraya yükseldi.

İLK YARI DOĞANTEPE 2-1 ÖNDE

Geçen hafta deplasmanda Derince belediye Demirspor ile oynadığı maçça 3-3 berabere kalan Doğantepespor, dün akşamda sahasında Kartepe Belediyespor ile karşılaştı. Bordo-Mavili ekip, maçın hemen başında Ogün’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Mustafa Yıldırım ile eşitliği sağlasa da, Doğantepespor Dilovası’ndan transferi Özgür ile yeniden öne geçti, devreyi de 2-1 önde tamamladı.

KARTEPE İKİNCİ YARI DİRENEMEDİ

Maçın ilk yarısında sahada denk bir mücadele vardı. Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Doğantepespor Ogün ile farkı ikiye çıkardıktan sonra Kartepe’nin direnci kırıldı. Hemen arkasından Melih ile fark üçe çıktı, bu dakikadan sonra da maç koptu. Doğantepespor farkı daha da artırma şansını yakaladı, bunları kullanamadı. Kendi sahasında oynadığı iki maçtan 4’er gollü galibiyetler alan Doğantepespor, Play-Off’ta ne kadar iddialı olduğunu da ortaya koydu.

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