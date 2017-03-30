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Doğantepespor BAL aşkına:0-2

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Doğantepespor BAL aşkına:0-2
Bu sezon Süper Lig’in iki flaş takımı, bu çıkışlarını Play-Off’ta da sürdüren Nusretiyespor ile Doğantepespor, ligin ilk yarısında liderliğin belirleneceği maçta karşı karşıya geldi.

Derbent Stadı’nda oynanan maçta çok etkili bir futbol sergileyen Doğantepespor, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında Aşık Ömer ve Volkan’ın attığı gollerle 2-0 kazandı, liderliğe yükseldi.

ERCAN’IN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Süper Lig Play-Off’ta liderliğin belirleneceği maçta Nusretiyespor ile Doğantepespor karşılaştı. Maç öncesi iki takımın taraftarları, iki takımı da tribünlere çağırıp, dostluk gösterisinde bulundular. Haftaya rakibinin 1 puan önünde giren Nusretiyespor, kendi sahasında oynadığı maça kötü başladı. Konuk ekip henüz 10’uncu dakikada öne geçebilirdi. Tolga’nın şutunu kaleci Sertan kurtardı, dönen topta kaleci Sertan yerde yatarken Melih’in şutunu defans çıkardı. Hemen arkasından Tolga’nın ortasında Melih vuramadı, arka direkte Ercan boş kale yerine topu direğe nişanladı, ilk yarı golsüz tamamlandı.

AŞIK ÖMER, SERTAN’I UZAKTAN AVLADI

Maçın ilk yarısında daha üstün oynayan, pozisyonlara giren Doğantepespor, ikinci yarıda da etkiliydi. Bordo-Mavili ekip, Melih ve Furkan ile iki kez kaleyi yokladı. 60’da ev sahibi ekip maçta ilk kez etkili atak geliştirdi, kaleci Sertan’ın uzun degajında, defansın arkasına düşen topta Emin, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, şutu auta çıktı. Konuk ekip,  67’de Aşık Ömer’in uzaktan attığı şutla 1-0 öne geçti. Aşık Ömer, iki hafta öncede Derince Belediyespor’a son dakikada uzaktan bir gol atmıştı. Bordo-Mavili ekip, 73’de serbest atış kazandı, defansın uzaklaştıramadığı topta Volkan, düzeltip vurdu, top direğin dibinden filelere gitti. 75’de Orhan kırmızı kart gördü, maçı 10 kişi bitiren Doğantepespor, karşılaşmayı 2-0 kazandı, liderliğe yükseldi.

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