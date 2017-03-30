Doğantepespor çok üstündü

Süper Lig’de bu sezonun iki flaş takımı Nusretiyespor ile Doğantepespor, Play-Off’un ilk yarısının son maçında liderlik mücadelesinde karşı karşıya geldi. Bu sezon ilk kez karşılaşan iki takımın maçında, konuk Doğantepespor futbol adına her şeyi yaptı, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Nusretiyespor’da, geçtiğimiz hafta başında teknik sorumlu Ufuk Öğütveren ile yollar ayrılmış, takımın başına Hasan Vardoğan getirilmişti. Cumartesi günü Derince Belediye Demirspor ile çok zorlu bir 90 dakika oynayan Nusretiyespor’da, bu maçta sakatlanan Emre Kurtoğlu kadroda yoktu. Emre Kurtoğlu’nun yerine Samet ilk on birde sahaya çıktı.

Nusretiyespor, Play-Off’ta birlikte oynamaya alışan takımı hiç bozmadı, rotasyona gitmedi. Kalede Sertan, defansın sağında Serkan Uzun, solunda Birkan, stoperler Kutay ve Kerim, ön liberoda Emre Önen ve Akın, bu ikilinin önünde Samet, Emin ve Cihan üçlüsü, en uçta ise Sinan Çalık görev yaptı.

Doğantepespor ise kalede Onur, daha önce ön liberoda oynayan Aşık Ömer’i son haftalarda sağbek de izliyoruz. Sol bekte Sercan Şaşmaz, iki stoperde Volkan ve genç Ogün vardı. Doğantepespor, tek ön liberoda Oğuzhan’ı oynatıp, önlerinde dörtlü orta saha Furkan ve Orhan ortada, Tolga sol kanat, Ercan da sağ kanatta, bu dörtlünün önünde tek forvet Melih oynadı. Daha önce 1937 Sekaspor’da defansta oynayan Ercan’ı, Naci Keleş orta sahanın sağında görev vermesi ilginçti.

Derbent Stadı’nda oynanan maça spor severlerinde ilgisi çok fazlaydı. Süper Lig Play-Off’ta liderliğin belirleneceği maçta sadece iki takımın taraftarları değil, ilimiz spor camiası da bu önemli maça ilgi gösterdi.

Maçın ilk dakikalarında ev sahibi Nusretiyespor’un maça hızlı ve baskılı başlamasını beklerken, sahada bambaşka bir Doğantepespor vardı. Maçın başında Doğantepespor oyuna ağırlığını koydu, daha çok sağ kanadı kullandı, Ercan ve Orhan ile etkili ataklar geliştirdi. Maçın ilk bölümlerinde hem Doğantepe’nin, hem de Nusretiyespor’un hızını kesen, maçı sıkça durduran bir hakem vardı. Engin Uğur, maçın her halde kontrolüne alayım düşüncesiyle her pozisyona düdük çaldı, maçın çok sık durmasına neden oldu.

Hakemin kararlarına Nusretiyesporlu futbolcular ve yedek kulübesi de her pozisyonda itiraz ettiler. Özellikle sahadaki futbolcuların bu itirazı, onların motivasyonunu çok etkiledi. Doğantepesporlu futbolcular ise sadece futbol oynamayı tercih ettiler, bu durumda zaten sahaya yansıdı. Çok genç idealist oyunculardan kurulu olan Doğantepesporlu futbolcular, rakiplerine göre de oyun disiplinine daha çok sadık kaldılar. Sol bek Sercan hücuma çıktığında, Tolga kademeye girdi. Doğantepe defansı, Nusretiye’nin iki hızlı kanat oyuncusu Cihan ve Emin’e boş alan bırakmadı. Top rakipteyken orta sahada bir fazla adamla savunma yapan, hücumdayken de yine rakipten fazla olan Doğantepespor, oyunda üstünlüğünü sürdürdü. Nusretiyespor maçta ilk tehlikeli atağını 65’de geliştirdi, Emin’in sağ çaprazdan girip, attığı şut auta çıktı. Birde 90+4’de serbest atışta kale önünde boşta kalan topta, Kerim’in şutu auta gitti.

Doğantepespor maçın başından sonuna kadar daha atak bir oyun sergiledi. Çok tempolu oynadılar. Her şeyden önce basit oynayıp, topun kendilerinde kalmasını sağladılar. Gole ilk 20 dakikada ulaşabilirlerdi. Ercan’ın şutu direkten döndü, bunun dışında da birçok gol girişiminde bulundular.

Maçın ikinci yarısında da Doğantepe’nin hızı kesilmedi, Aşık Ömer’in uzaktan attığı şutta kaleci Sertan’ın hatasından top filelere gitti. Hemen arkasından Volkan ile ikinci golü bulunca, Nusretiyespor’un direncini hepten kırdı. Orhan’ın kırmızı kart görmesinden sonra 10 kişi kalan Doğantepe, bu eksikliği oyunda hiç hissetmedi. Nusretiyespor, 4 gün önce Derince Belediye ile doğal çim sahada çok zorlu bir maç oynadı. Bu maçta kendisini çok zorlayan Yeşil-Beyazlı ekip, orta saha ve forvette rotasyona gidecek oyuncusu olmadığı içinde çok büyük sıkıntı yaşadı, son bölümlerde fizik olarak da oyundan düştü. Nusretiyespor, maçın hiçbir bölümlerinde oyuna ortak olamadı, Doğantepespor hak ederek, müthiş oynayarak kazandı.