Doğantepespor, hazırlık maçında İhsaniye’ye fark attı

Takımlarda bu arayı hazırlık maçı yaparak geçirdiler. İhsaniyespor ile Doğantepespor takımları da hafta sonunu maç yaparak geçirdi. Kavaklı Stadı’ndaki maçı Doğantepespor 5-0 kazandı.
KELEŞ, “BİR OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ”
Doğantepespor ile İhsaniyespor arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısını konuk ekip Melih’in attığı golle 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında Furkan, Aşık Ömer, Oğuzhan Altınkaya ve Ercan ile 4 gol daha bulan Bordo-Mavili ekip, sahadan 5-0 galip ayrıldı. Doğantepespor Teknik Sorumlu Naci Keleş, kadrolarını koruyup, orta sahaya bir oyuncu takviye yapmayı düşündüklerini söyledi.
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