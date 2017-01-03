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Doğantepespor, hazırlık maçında İhsaniye’ye fark attı

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Doğantepespor, hazırlık maçında İhsaniye’ye fark attı
Geçen hafta Süper Lig ve 1.Küme’de liglere bir hafta ara verilmişti.

Takımlarda bu arayı hazırlık maçı yaparak geçirdiler. İhsaniyespor ile Doğantepespor takımları da hafta sonunu maç yaparak geçirdi. Kavaklı Stadı’ndaki maçı Doğantepespor 5-0 kazandı.

KELEŞ, “BİR OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ”

Doğantepespor ile İhsaniyespor arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısını konuk ekip Melih’in attığı golle 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında Furkan, Aşık Ömer, Oğuzhan Altınkaya ve Ercan ile 4 gol daha bulan Bordo-Mavili ekip, sahadan 5-0 galip ayrıldı. Doğantepespor Teknik Sorumlu Naci Keleş, kadrolarını koruyup, orta sahaya bir oyuncu takviye yapmayı düşündüklerini söyledi.

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