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Doğantepespor,  hız kesmiyor:1-2

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Doğantepespor,  hız kesmiyor:1-2
M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan karşılaşma düşme potasında yer alan Tavşantepespor içinde çok önemliydi.

İki hafta önce Kandıra Belediyespor’u deplasmanda yenen, geçen haftada lider Demirspor’a ligde ilk yenilgiyi tattıran, 2’de 2 yapan Doğantepespor, dün akşamda Tavşantepespor ile oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen, ikinci yarıda Sercan ve Muhammet’in attığı gollerle 2-1 galip geldi, çıkışını devam ettirdi.

TAVŞANTEPE İLK YARIYI 1-0 ÖNDE BİTİRDİ

Ev sahibi ekip, ilk yarıda Doğantepespor’un ataklarını önlemekte zorlandı, kontra ataklarla da gol aradı. İlk yarıda net fırsatları kullanamayan Doğantepespor, 43’de Orhan’ın golüne engel olamadı, maçın ilk yarısını Tavşantepespor 1-0 önde tamamladı.

SON DAKİKALARI GERGİN GEÇTİ

Maçın ilk yarısın 1-0 yenik tamamlayan Doğantepespor, ikinci yarıya golle başladı, geçen hafta Demirspor maçında yaptığı Fair-Play- hareketi ile spor kamuoyunun dikkatini çeken Sercan Şaşmaz ile eşitliği sağladı. Doğantepe’nin baskısı son dakikalarda sonuç getirdi. 1-0 geriye düştüğü maçta Muhammet’in 87’de attığı golle 2-1 öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında Doğantepe Teknik Sorumlusu Naci Keleş ile Tavşantepesporlu Orhan arasında tartışma yaşandı. Maçın hakemi Naci Keleş’i tribüne gönderdi, Orhan’a da kırmızı kart gösterdi.

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